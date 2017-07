BORSE EUROPA deboli con con auto, compagnie aeree

INDICE ORE 11,00 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.439,59 -0,35 3.290,52 STOXX EUROPE 600 378,64 -0,4 361,42 STOXX BANCHE 184,21 0,02 170,27 STOXX OIL&GAS 283,95 -0,91 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 279,70 -0,51 269,66 STOXX AUTO 535,58 -1,87 542,82 STOXX TLC 295,09 -0,39 292,22 STOXX TECH 417,83 -0,44 367,87 LONDRA, 24 luglio (Reuters) - L'azionario europeo è debole a metà seduta, con le auto ai minimi dell'anno dopo l'apertura da parte dell'antitrust Ue di un'indagine sui produttori regionali e le compagnie aeree colpite da una guerra dei prezzi. Alle 11 italiane il paneuropeo STOXX 600 scende dello 0,4% con il comparto finanziario in evidenza che aiuta a limitare le perdite. ** Volkswagen, Peugeot, Daimler , Renault e BMW segnano tutte ribassi tra l'1,2 e il 2,5% mandando il comparto nel suo complesso in rosso dell'1,87% ai minimi da sette mesi. ** "E' chiaramente negativo per il sentiment, già colpito dallo scandalo sulle emissioni", commenta Michael Punzet, autos analyst di DZ Bank. ** La compagnia low-cost Ryanair perde quasi il 5% dopo aver avvertito che le tariffe estive subiranno tagli significativi, nonostante i profitti siano in aumento del 55% nel primo trimestre. ** Le concorrenti Wizz Air e EasyJet scedono rispettivamente il 2 e il 3%, mentre Lufthansa scende di poco più dell'1. ** Gemalto registra un ribasso pesante (-17%), peggior titolo del listino europeo oggi, dopo aver lanciato venerdì il quarto profit warning da ottobre. ** La banca svizzera Julius Baer guida i titoli positivi oggi con un +7,5% dopo un primo semestre molto soddisfacente. ** Bene anche B&M European Value Retail che mette a segno un +4,5% dopo un report secondo cui Asda, la catena di supermercati britannici del gigante statunitense Wal-Mart, sta valutando un'offerta di take-over da 4,4 mld di sterline. ** In ultimo, la olandese Philips sale del 3,6% dopo che i suoi profitti sono cresciuti del 15% nel secondo trimestre, sostenuti da vendite forti. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia