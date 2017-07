BORSE EUROPA deboli a metà seduta, giù Ericsson e Lufthansa

INDICE ORE 12,05 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.504,99 -0,32 3.290,52 STOXX EUROPE 600 385,36 -0,39 361,42 STOXX BANCHE 188,14 -0,43 170,27 STOXX OIL&GAS 289,95 -0,35 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 283,67 -0,59 269,66 STOXX AUTO 561,56 -0,64 542,82 STOXX TLC 297,14 0,06 292,22 STOXX TECH 418,91 -1,04 367,87 LONDRA, 18 luglio (Reuters) - L'azionario europeo è debole a metà seduta dopo risultati deludenti da Ericcson e Lufthansa, mentre l'affievolirsi delle aspettative di un prossimo rialzo dei tassi ha innescato prese di beneficio tra i finanziari. ** Alle 12 circa italiane il paneuropeo STOXX 600 cede lo 0,39% con i minerari in calo di oltre l'1%. ** Ericsson crolla dell'11% dopo aver tagliato le sue previsioni sul mercato delle infrastrutture mobili e riportato perdite superiori al previsto. La concorrente Nokia perde quasi il 3%. ** Lufthansa lascia sul terreno il 2% scendendo dai massimi degli ultimi 10 anni, peggiore del Dax oggi, nonostante aver alzato le sue stime sui profitti grazie a un incremento delle prenotazioni durante il periodo estivo. International Consolidated Air and EasyJet, nello stesso settore, sono tra i titoli peggiori oggi a Londra. ** Anche le banche perdono lo 0,43%, dopo commenti da vari esponenti Fed e Bce che hanno evidenziato come il rialzo dei tassi sia meno imminente di quanto ci si attendeva. ** Zalando pesa sul comparto retail dopo aver riportato un rallentamento della crescita delle vendite. ** Da segnalare anche il calo del 4% per la compagnia di fertilizzanti norvegese Yara che cede il 4% dopo utili trimestrali insoddisfacenti. ** Tra i titoli che vanno invece a rafforzare l'indice, la britannica IG Group in salita dell'8% dopo un aumento dei profitti annui superiore a quanto stimato dagli ananlisti. ** British Land sale del 2,7% dopo aver annunciato un buy back da 300 milioni di sterline. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia