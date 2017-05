BORSE EUROPA piatte mentre investitori riflettono su effetti Brexit

LONDRA, 30 marzo (Reuters) - INDICI ORE 13,00 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3466,23 -0,26 3290,52 STOXX EUROPE 600 378,75 0,06 361,42 STOXX BANCHE 177,5 -0,33 170,27 STOXX OIL&GAS 311,9 0,7 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 276,6 0,03 269,66 STOXX AUTO 563,9 -1,27 542,82 STOXX TLC 300,41 -0,44 292,22 STOXX TECH 411,04 -0,02 367,87 Dopo un'apertura positiva le borse europee sono sostanzialmente piatte a metà giornata, mentre gli investitori riflettono sulle implicazioni dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. L'indice pan-europeo STOXX 600 segna alle 13 +0,06%, a 378,75 punti. La borsa di Londra è leggermente negativa, come Madrid; Parigi piatta, Francoforte lievemente positiva. La reazione all'avvio formale della Brexit, ieri, sono state pacate, con l'indice britannico FTSE 100 che ha chiuso in rialzo. Oggi invece l'FTSE 100 perde quasi lo 0,2%. "L'ultima settimana di marzo era stata indicata da tempo come il momento della possibile attivazione dell'articolo 50 (del Trattato Ue per l'uscita di uno stato membro), dunque al momento non abbiamo notizie sulla posizione delle aziende", dice Henry Croft, research analyst di Accendo Markets. "Stiamo cercando di vedere la reazione del mercato dei cambi per capire quale direzione potrebbe prendere l'FTSE 100 e poi, oltre a quello, c'è anche il piccolo rimbalzo del greggio". ** L'aumento dei titoli petroliferi aiuta il mercato, con il comparto che guadagna lo 0,8% e si prepara alla terza seduta consecutiva di rialzo, mentre crescono i prezzi del greggio. ** Ashtead guadagna il 3,4% dopo che i broker di Liberum hanno iniziato a coprire il titolo con il rating "buy". ** Le azioni della farmaceutica spagnola Grifols sono in rialzo dopo che JP Morgan ha mantenuto il rating "overweight", spiegando che l'azienda probabilmente beneficerà dell'andamento dell'immunoglobulina nel corso dell'anno. ** Perde pesantemente terreno invece Bpost, che cede oltre il 4%, dopo che KBC ha tagliato l'azienda postale belga a "hold" a causa del mancato aumento delle tariffe. ** H&M perde oltre il 5%, sui minimi da quattro anni. La catena ha registrato un calo minore del previsto nei profitti del primo trimestre, e ha annunciato che lancerà un brand distinto nel secondo semestre. Ma gli analisti hanno espresso timore sui livelli crescenti delle giacenze. ** Il comparto auto perde l'1,3% trascinato dal calo di Daimler. (Kit Rees) Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia