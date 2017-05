BORSE EUROPA poco mosse mentre GB avvia procedura Brexit

INDICI ORE 12,05 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3470,47 0,16 3290,52 STOXX 600 EUROPE 377,07 -0,06 361,42 STOXX BANCHE 178,23 -0,13 170,27 STOXX OIL&GAS 306,67 0,03 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 276,68 0,06 269,66 STOXX AUTO 570,62 0,39 542,82 STOXX TLC 301,79 -0,09 292,22 STOXX TECH 410,55 -0,08 367,87 LONDRA, 29 marzo (Reuters) - L'azionario europeo viaggia intorno alla parità in mattinata mentre la Gran Bretagna ha avviato formalmente le procedure per uscire dall'Unione Europea, alla quale aveva aderito nel 1973. ** Alle 12,05 italiane il paneuropeo STOXX 600 segna -0,06%, con gli investitori in attesa di dettagli sulle posizioni che Ue e GB assumeranno nella lunga trattativa della Brexit. "E' come una gara: siamo al calcio d'inizio e dobbiamo vedere cosa succederà", spiega Stephen Macklow-Smith, capo dalla European equity strategy presso JP Morgan Asset Management. "Quando hai davanti un mercato guidato più dai dati macro che dai fondamentali può essere difficile, ma il copione è noto, tutti si sono già posizionati". In Gran Bretagna sia l'indice FTSE 100 che il , più esposto alle mid cap locali, viaggiano intorno alla parità. "Se i negoziati vanno bene, l'azionario interno potrà fare leggermente meglio", ha aggiunto Macklow-Smith sottolineando la svalutazione dopo che gli investitori hanno alleggerito l'esposizione domestica dopo il referendum di giugno. Sempre oggi, l'Antitrust Ue ha bloccato la fusione tra Deutsche Boerse e London Stock Exchange, come nelle attese, affermando che l'operazione creerebbe un danno alla concorrenza nel settore. Lse guadagna oltre il 2% mentre Deutsche Boerse poco meno dell'1%. ** I migliori titoli del listino sono quelli del settore auto con l'indice in aumento dello 0,3%. A guidare il gruppo la tedesca Daimler a oltre +1% sulle attese di vendite record di Mercedes-Benz nel primo trimestre. Bene anche i fornitori di componenti Faurecia e Valeo che beneficiano degli upgrade da parte dei broker. ** Brilla tra tutti Engie che guadagna il 2%, il massimo da quattro mesi, dopo che JP Morgan ha alzato a overweight il rating sul gruppo del gas ed elettricità. ** 3I Group sale del 3% sempre su aumento del rating da parte di Morgan Stanley. ** In controtendenza la tedesca Scout24 che lascia sul terreno oltre il 7% dopo risultati e outlook 2017 sotto il consensus. ** Male anche la banca svedese SEB in calo di oltre il 5% dopo aver staccato il dividendo. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia