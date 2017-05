BORSE EUROPA deboli in attesa di voto sanità Usa

INDICI ORE 12,00 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3436,89 -0,44 3290,52 STOXX 600 EUROPE 375,64 -0,41 361,42 STOXX BANCHE 176,88 -0,52 170,27 STOXX OIL&GAS 305,07 -0,89 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 274,57 -0,85 269,66 STOXX AUTO 557,09 -0,44 542,82 STOXX TLC 301,16 -0,59 292,22 STOXX TECH 405,5 0,15 367,87 LONDRA, 23 marzo (Reuters) - L'azionario europeo è debole a metà seduta con gli investitori che guardano alle politiche di stimolo dell'economia di Donald Trump, dopo il rinvio ad oggi del voto del Congresso Usa sul provvedimento sui tagli alla sanità. ** Alle 12,00 italiane il paneuropeo STOXX 600 segna un calo dello 0,41%, e si avvia a chiudere la settimana con un bilancio negativo di circa lo 0,5%. La borsa di Londra è a -0,12%, Francoforte segna -0,18. ** Il voto sulla sanità Usa, atteso oggi nel tardo pomeriggio, sarà un test per valutare l'abilità di Trump anche in vista di provvedimenti più sensibili per i mercati come tagli alle tasse, rafforzamento della spesa e deregulation bancaria. ** Le aspettative di nuovi stimoli per la più grande economia del mondo hanno sostenuto i listini europei portando lo Stoxx ai massimi da 15 mesi la scorsa settimana. Un qualunque voto negativo oggi al Congresso deluderebbe gli investitori causando nuove perdite. ** "Se il provvedimento venisse rigettato gli investitori venderebbero", commenta Ipek Ozkardeskaya, analista di LCG. "Vale comunque la pena notare che il focus del mercato resta sui decreti fiscali sui quali Trump potrebbe andare avanti anche in presenza di un no sulla sanità". ** La cautela ad ogni modo oggi prevale, mentre dal fronte macro è giunto questa mattina un dato molto positivo sulla crescita del settore privato, che a marzo accelera al massimo da quasi 6 anni. ** Il comparto assicurativo è il peggiore oggi con un ribasso dello 0,8%, appesantito in particolare dal -3,8% dell'olandese Aegon. ** Il settore chimico sale invece dello 0,4 sostenuto da Syngenta, in rialzo dopo che Reuters ha scritto che l'antitrust Ue sta per dare il via libera all'offerta di ChemChina da 43 mld di euro per la compagnia svizzera. ** Credit Suisse registra un progresso dello 0,6% dopo aver diffuso il report annuale che non da indicazioni sul piano per vendere azioni per 3 mld di franchi svizzeri. ** Smiths Group, tra i migliori del paniere, guadagna il 3,2% dopo dati positivi sul primo semestre. ** Tra i titoli più penalizzati invece la francese Bollore che scende del 4,4% dopo aver evidenziato perdite nette annue e annunciato l'acquisto di dell'azienda di componenti elettriche Blue Solutions. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.com altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia