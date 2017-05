BORSE EUROPA Positive, investitori valutano politiche Trump

INDICI ORE 12,50 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3431,37 0,31 3290,52 STOXX 600 EUROPE 375,16 0,3 361,42 STOXX BANCHE 177,6 0,64 170,27 STOXX OIL&GAS 305,95 0,11 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 275,39 0,14 269,66 STOXX AUTO 557,83 0,62 542,82 STOXX TLC 299,09 -0,19 292,22 STOXX TECH 402,68 0,17 367,87 LONDRA, 23 marzo (Reuters) - L'azionario europeo è positivo a metà seduta con gli investitori che guardano alle politiche di stimolo dell'economia di Donald Trump nella giornata in cui il Congresso Usa vota il provvedimento sui tagli alla sanità. ** Alle 12,50 italiane il paneuropeo STOXX 600 segna un rialzo dello 0,3%, dopo le perdite registrate nelle ultime tre sedute, mentre la borsa di Londra è piatta in seguito a vendite al dettaglio sorprendentemente forti che hanno dato sostegno alla sterlina. ** Il voto sulla sanità Usa, atteso oggi, sarà un test per valutare l'abilità di Trump anche in vista di provvedimenti più sensibili per i mercati come i tagli alle tasse, rafforzamento della spesa e deregulation bancaria. ** "Gli investitori aspettano il voto per capire le prossime mosse dei mercati", commenta Peter Rosenstreich, capo del market strategy di Swissquote Bank a Ginevra. ** Le aspettative di nuovi stimoli per la più grande economia del mondo hanno sostenuto i listini europei portando lo Stoxx ai massimi da 15 mesi la scorsa settimana. Un qualunque voto negativo oggi al Congresso deluderebbe gli investitori causando nuove perdite. ** Per questo predomina la cautela, con gli indici di settore che salgono tra lo 0,1 e lo 0,6%. Il comparto bancario risente positivamente della quarta e ultima tranche del secondo programma di rifinanziamento Tltro II che questa mattina ha accolto le richieste di 474 istituti della zona euro. ** Tra i singoli titoli, Halma balza di quasi il 7% dopo aver annunciato ordini in forte crescita. ** Next sale del 6,4% nonostante il primo calo nei profitti annui dal 2009. Gli operatori tirano infatti un sospiro di sollievo sul fatto che l'outlook dell'azienda di abbigliamento non sia ulteriormente peggiorato. ** L'olandese Gemalto cede il 4,3%, estendendo le perdite viste ieri a seguito di un profit warning. Molti boroker hanno tagliato il loro rating sul titolo. ** IG Group perde il 4,5%, tra i peggiori del paniere europeo oggi, dopo un calo nelle revenues trimestrali dovute al quadro di debolezza dell'economia in Inghilterra e Irlanda. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.com altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia