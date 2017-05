BORSE EUROPA a minimi due settimane con banche e minerari

INDICI ORE 11,45 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3413,56 -0,47 3290,52 STOXX 600 EUROPE 373,08 -0,69 361,42 STOXX BANCHE 175,12 -1,62 170,27 STOXX OIL&GAS 305,38 -0,41 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 274,81 -1,15 269,66 STOXX AUTO 552,58 -0,61 542,82 STOXX TLC 298,48 -0,29 292,22 STOXX TECH 400,26 -0,71 367,87 LONDRA, 22 marzo (Reuters) - L'azionario europeo è sui minimi delle ultime due settimane a metà seduta, estendendo le perdite di ieri appesantito dal calo di minerari e banche. Alle 11,45 italiane il paneuropeo STOXX 600 segna -0,69%, mentre i minerari cedono l'1,4%, penalizzati dal prezzo del rame ai minimi da quattordici giorni, e i bancari l'1,6. Il mercato comincia a nutrire qualche timore sulle politiche economiche avviate dalla nuova amministrazione Trump in Usa. Tra i titoli peggiori del paniere, l'olandese ING Groep perde il 5,7% dopo essere stato colpito da un'inchiesta che potrebbe dar luogo a multe significative. Raiffeisen Bank cala del 6,4% dopo che Immigon ha completato la vendita di 9,92 milioni di azioni della banca austriaca. Ma la maglia nera va a Gemalto, che perde oltre il 20%, nella peggior performance giornaliera di sempre. La compagnia olandese ha tagliato le sue previsioni sui profitti. Sulla scia di Gemalto Ingenico lascia sul terreno il 4%. Tra i minerari, generalmente negativi, si segnala il segno più di Randgold Resources e Polymetal International . Il mood degli investitori, non molto incline al rischio in questo momento, aiuta i difensivi come l'utility portoghese EDP e la spagnola Endesa, anche se il settore resta lievemente negativo. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.com altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia