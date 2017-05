BORSE EUROPA in rialzo a metà seduta, su massimi 15 mesi

INDICI ORE 11,30 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3447,91 1,13 3290,52 STOXX 600 EUROPE 377,59 0,66 361,42 STOXX BANCHE 180,45 1,23 170,27 STOXX OIL&GAS 310,47 1,33 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 278,09 0,59 269,66 STOXX AUTO 566,33 0,59 542,82 STOXX TLC 299,08 0,99 292,22 STOXX TECH 406,67 0,67 367,87 LONDRA, 16 marzo (Reuters) - L'azionario europeo è in rialzo a metà seduta, sui massimi degli ultimi 15 mesi guidato da minerari e bancari in netta salita dopo il rialzo dei tassi Fed e la vittoria del liberale europeista Mark Rutte nelle elezioni olandesi. ** Alle 11,30 italiane il paneuropeo STOXX 600 segna +0,66% sui massimi dal dicembre 2015. ** Alla stessa ora la borsa di Amsterdam tocca il livello piu alto da nove anni in rialzo dello 0,7% mentre Francoforte e Parigi sono al massimo dalla metà del 2015. ** Anglo American è il titolo migliore del paniere europeo dopo che il miliardario indiano e azionista di maggioranza di Vedanta Resources, Anil Agarwal, ha detto che acquisterà una quota fino a 2 miliardi di sterline del gruppo minerario. Il comparto basic resources, sostenuta da Anglo, sale del 3,5%. ** Antofagasta, Fresnillo, BHP Billiton e Randgold Resources segnano rialzi tra il 4,4 e il 5,7%. ** Lufthansa sale di oltre il 5% dopo i risultati, nonostante abbia annunciato profitti in calo nel 2017 a causa dei rialzo dei costi del carburante. ** Bene anche i bancari che beneficiano della stretta monetaria della Fed. ** Giù invece Renault dopo che l'ad Carlos Ghosn è stato coinvolto nell'inchiesta sui diesel truccati. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia