BORSE EUROPA a nuovi massimi 16 mesi grazie a settore auto

INDICI ORE 11,50 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3481,85 0,34 3290,52 STOXX EUROPE 600 383,12 0,51 361,42 STOXX BANCHE 175,55 0,34 170,27 STOXX OIL&GAS 322,32 0,46 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 275,12 0,37 269,66 STOXX AUTO 553,99 1,1 542,82 STOXX TLC 298,52 0,4 292,22 STOXX TECH 411,89 0,44 367,87 LONDRA, 12 aprile (Reuters) - Le borse europee sono in rialzo nella seduta odierna, grazie al rally dei finanziari e dei produttori di automobili, mentre è partita la stagione dei risultati e l'aumento dei prezzi del greggio sostiene i titoli energetici. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 11,50 italiane guadagna lo 0,51% a 383,12 punti. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice tedesco DAX sale dello 0,33%, il britannico FTSE 100 dello 0,32% e il francese CAC 40 dello 0,36%. I risultati positivi stanno riportando gli investitori Usa verso i mercati europei dopo che lo scorso anno sono stati 'net seller' per undici mesi consecutivi, spiega in una nota UBS. L'attesa è per un rialzo dei risultati del 7,1% su anno, secondo i dati Thomson Reuters I/B/E/S. ** Il settore auto è quello che va meglio, a +1,1%. ** Il produttore francese di componenti auto Faurecia guadagna l'1,54% dopo l'aumento delle vendite nel primo trimestre del 10% a 4,23 miliardi di euro. ** Il titolo del produttore tedesco di auto di lusso Daimler sale dell'1,28% dopo aver annunciato un balzo dell'Ebit nel primo trimestre dell'87% sulle forti vendite di Mercedes. ** La società britannica dell'aerospazio e difesa Meggitt registra una delle performance migliori, a +2,9%, dopo l'upgrade sul titolo da parte di Bank of America Merrill Lynch. ** Tesco, il maggior retailer britannico, perde il 4,8% dopo che gli analisti hanno sottolineato alcuni elementi negativi nei risultati annuali, incluso il rallentamento dei margini in Gran Bretagna e Irlanda. ** Il titolo Dialog Semiconductor è in calo per il secondo giorno di fila, a -3,54%. Ieri ha lasciato sul terreno il 14% dopo il report di un analista secondo cui Apple, suo primo cliente, potrebbe voler fare a meno dei suoi dispositivi power management supply (Pmic) per produrli in proprio. ** Bene invece il competitor Austria Microsystem, a + 2,8%, dopo che il titolo aveva perso ieri il 9,5% sui timori legati ai fornitori di Apple.