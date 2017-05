BORSE EUROPA in ribasso per quarta seduta consecutiva

INDICI ORE 12,00 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3382,71 -0,14 3290,52 STOXX 600 EUROPE 372,92 -0,09 361,42 STOXX BANCHE 173,64 -0,48 170,27 STOXX OIL&GAS 311,65 -0,28 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 272,93 -0,32 269,66 STOXX AUTO 567,37 0,77 542,82 STOXX TLC 293,45 0,03 292,22 STOXX TECH 400,12 0,41 367,87 LONDRA, 7 marzo (Reuters) - L'azionario europeo è debole a metà seduta oggi, nella quarta sessione consecutiva di calo dovuta, soprattutto, a trimestrali poco soddisfacenti. ** Alle 12 italiane lo STOXX 600 cede lo 0,09%, appesantito in particolare da Aggreko e Casino. ** A contribuire allo scarso ottimismo degli investitori oggi, anche i dati tedeschi sugli ordini all'industria scesi di oltre il 7% in gennaio, peggior ribasso mensile in otto anni, a causa del calo della domanda domestica e nell'area euro. ** La britannica Aggreko crolla di quasi il 12% dopo aver annunciato un decremento del 3% nel fatturato e un outlook non molto rassicurante per il 2017. ** La francese Casino Guichard perde invece il 6% dopo aver reso noti gli utili annui, mentre il bookmaker Paddy Power Betfair cede il 5 dopo risultati non entusiasmanti. ** Sul lato positivo, Just Eat sale del 3,7% dopo aver diffuso dati sugli utili in aumento del 93%. ** Intertek segna +4,1% dopo i risultati, mentre Iliad, registra un +3,8 dopo un buon Ebitda e l'annuncio di un rafforzamento degli investimenti nel 2017-18. ** La stagione delle trimestrali sta andando relativamente bene sinora. Secondo dati Eikon, il 55% delle compagnie ha registrato utili in accordo o sopra le previsioni. ** Gli investitori, dicono i trader, si tengono però cauti anche in attesa di conoscere le prossime decisioni della Fed sui tassi. ** "Siamo abbastanza positivi sui mercati europei... posso ancora salire un po' ma mancano volumi perché alcuni investitori restano ancora alla finestra in attesa dell'imminente annuncio sui tassi Usa", commenta un analista di Berkeley Capital. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia