BORSE EUROPA deboli a metà seduta, giù WPP e Berendsen

LONDRA, 3 marzo (Reuters) - INDICI ORE VAR % CHIUS. 2016 12,05 EUROSTOXX50 3391,98 0,21 3290,52 STOXX 600 EUROPE 374,61 -0,27 361,42 STOXX BANCHE 175,46 0,5 170,27 STOXX OIL&GAS 313,87 0,05 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 272,93 -0,08 269,66 STOXX AUTO 564,77 -0,23 542,82 STOXX TLC 294,73 -0,12 292,22 STOXX TECH 400,93 -0,24 367,87 Le borse europee sono deboli a metà seduta oggi, con alcune aziende che hanno rivisto negativamente i loro conti. ** WPP è in calo dopo essersi mostrata molto prudente sul proprio outlook mentre Berendsen va giù a seguito di risultati deludenti. ** Alle 12,05 italiane il paneuropeo STOXX 600 cede lo 0,27% nonostante sia in rialzo di circa l'1% nella settimana. ** Alla stessa ora il DAX perde lo 0,4% sotto pressione anche a causa del dato inaspettatamente in calo per le vendite al dettaglio in gennaio. ** WPP perde quasi il 6% dopo aver registrato una partenza relativamente lenta nel 2017 e aver prospettato un outlook prudente per l'intero anno dopo aver raggiunto i target delle vendite nel 2016. ** Berendsen crolla del 16%, peggior titolo del paniere europeo, dopo risultati sotto le previsioni. ** Bene invece Gemalto che sale di quasi il 7% dopo aver annunciato profitti in salita del 7% nel 2016. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia