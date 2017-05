BORSE EUROPA salgono con minerari su Trump-trade

INDICI ORE 12,15 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3373,86 1,63 3290,52 STOXX 600 EUROPE 374,46 1,14 361,42 STOXX BANCHE 173,88 2,29 170,27 STOXX OIL&GAS 312,71 1,64 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 273,21 1,66 269,66 STOXX AUTO 559,9 1,25 542,82 STOXX TLC 293,02 0,23 292,22 STOXX TECH 398,48 0,8 367,87 LONDRA 1 marzo (Reuters) - I titoli legati alle materie prime brillano nella seduta odierna in un mercato generalmente in salita galvanizzato dalle parole del presidente Usa Donald Trump che al suo primo discorso davanti al Congresso ha promesso spese in infrastrutture per mille miliardi di dollari. Alle 12,15 italiane il paneuropeo STOXX 600 segna +1,14%, il tedesco DAX e il francese CAC 40 rispettivamente +1,4% e +1,5%. Il cosiddetto Trump-trade sta sostenendo anche oggi il mercato in Europa, con gli indici settoriali di minerari e bancari che salgono di oltre il 2%. Il comparto difesa e aerospazio si sposta al massimo degli ultimi 19 mesi, in rialzo dello 0,7%. Nel suo discorso, Trump ha detto che rafforzerà l'economia Usa grazie ad una riduzione delle tasse e ad investimenti in infrastrutture e difesa. Ad aiutare il mood degli investitori oggi anche le notizie dal fronte manifatturiero europeo, in crescita al tasso più veloce degli ultimi sei anni. Tra i titoli in evidenza, Banco Sabadell, quinta banca spagnola, registra un +5,5% dopo aver venduto la sua unità in Florida a Iberiabank Corp per 1 mld di dlr. La compagnia di costruzioni irlandese CRH, che lavora molto sul mercato Usa, è in rialzo del 3,7% dopo aver annunciato un aumento degli utili. Il suo ad, Albert Manifold, ha detto che nel medio termine l'azienda beneficerà del piano di Trump. Il titolo era balzato di oltre l'8% nel giorno dell'elezione del repubblicano alla Casa Bianca. Il settore banche guadagna oltre il 2%, rafforzato dalle attese di un rialzo dei tassi statunitensi. "I finanziari progrediscono perché la Fed ha dato segnali di un possibile aumento in marzo", commenta Jauke de Jong, analista equities di AFS Group. Credit Suisse, Raiffeisen Bank, Aareal Bank e Deutsche Bank sono tra i titoli maggiormente acquistati. Deutsche sale del 4% e testa i massimi da un anno. Rheinmetall sfiora il massimo da 10 anni ed è il migliore del paniere oggi, dopo risultati oltre le previsioni. Sale bene anche ArcelorMittal dopo che il board ha confermato che Wilbur Ross ha dato le dimissioni per divenire segretario al Commercio Usa. Il produttore tedesco di plastica Covestro è il peggiore del listino invece con un ribasso di quasi l'8% nella sua seduta peggiore di sempre dopo che la farmaceutica Bayer ha ridotto la sua quota nella compagnia dal 64,2 al 53,3%. Il gruppo industriale francese Bolloré scende del 3,7% nella sua sessione peggiore da otto mesi dopo aver annunciato un calo del 4% nel turnover del quarto trimestre. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia