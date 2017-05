BORSE EUROPA poco mosse, si avviano a chiudere settimana in rialzo

INDICI ORE 12,30 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3269,43 -0,26 3290,52 STOXX 600 EUROPE 366,63 -0,04 361,42 STOXX BANCHE 172,72 -0,71 170,27 STOXX OIL&GAS 309,13 -0,08 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 269,51 -0,06 269,66 STOXX AUTO 545,64 0,35 542,82 STOXX TLC 285,93 -0,16 292,22 STOXX TECH 384,93 0,02 367,87 MILANO, 10 febbraio (Reuters) - L'azionario europeo è in marginale discesa a metà seduta ma si avvia a chiudere positivamente la settimana, con trimestrali soddisfacenti, dati macro incoraggianti e movimenti nel campo M&A che sostengono il mercato nonostante l'instabilità politica del momento in Europa. ** Lo STOXX 600 alle 12,30 italiane circa segna -0,04% ma si avvicina ad un bilancio settimanale di circa +1% vicino al massimo degli ultimi 13 mesi registrato in gennaio. ** La settimana ha visto parecchia volatilità sul mercato e nervosismo anche a seguito dei timori legati alle elezioni francesi in primavera e delle speculazioni su una possibile uscita della Grecia dall'euro. ** "Il sentiment oggi gode del sostegno di dati positivi giunti da Cina, Italia e Gran Bretagna... ma la settimana è stata un su e giù con gli investitori in cerca di rassicurazioni sul fatto che 'Europa non si disgregherà", commenta Carlo Alberto De Casa, chief analyst di ActivTrades. ** La Cina questa mattina ha diffuso dati migliori del previsto sul commercio a gennaio che hanno fatto salire i prezzi dei metalli e di conseguenza i titoli minerari. ** Alle 12,30 italiane lo STOXX 600 Basic Resources sale dell'1,8%, miglior comparto in Europa. A sostenerlo anche i guadagni di ArcelorMittal , che mette a segno un +3,7% dopo profitti trimestrali oltre le attese. ** Positivo anche il settore auto, con Renault che registra un progresso di quasi il 2% dopo risultati annui record. ** Ad attirare l'attenzione degli investitori anche l'acquisizione della statunitense Mead Johnson Nutrition da parte della britannica Reckitt Benckiser (+0,3%) per 16,6 miliardi di dollari. ** Il miglior titolo del listino europeo oggi è il minerario Boliden , che sale di oltre il 5% dopo una trimestrale migliore del previsto, mentre la compagnia chimica svizzera EMS Chemie sale a massimi record a seguito di profitti e vendite oltre le aspettative. ** Negativo il gigante francese della cosmetica L'Oreal che cede il 2% dopo una crescita delle vendite meno brillante del previsto. ** Giù anche Just Eat, che segna -6,7% dopo le improvvise dimissioni dell'AD David Buttress. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia