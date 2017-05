BORSE EUROPA positive su trimestrali incoraggianti, giù oil e banche

INDICI ORE 12,05 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3247,72 0,29 3290,52 STOXX 600 EUROPE 363,41 0,5 361,42 STOXX BANCHE 174,15 -0,22 170,27 STOXX OIL&GAS 309,01 -0,6 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 267,48 0,18 269,66 STOXX AUTO 545,9 0,37 542,82 STOXX TLC 280,17 -0,06 292,22 STOXX TECH 382,2 1,03 367,87 LONDRA, 7 febbraio (Reuters) - L'azionario europeo è in contenuto rialzo a metà seduta, con lo STOXX 600 nuovamente in territorio positivo sostenuto da trimestrali incoraggianti nonostante la debolezza dei titoli legati al petrolio e di alcune banche francesi. ** Il produttore di chip AMS sale di quasi il 16% -- miglior sessione da 13 anni -- a seguito di risultati positivi mentre la tedesca Gea segna un progresso del 5,5% dopo aver annunciato prospettive positive per i suoi profitti. ** Poco dopo le 12 italiane lo STOXX 600 index registra un +0,5% supportato in particolare dal comparto health e dai minerari che si giovano del rincaro dei prezzi dei metalli. ** Sul lato negativo, BP perde il 2,5%, peggior titolo del paniere, dopo una trimestrale sotto le stime. Giù anche Statoil a seguito di risultati deludenti. ** In calo anche le banche francesi, tra i titoli finanziari europei più acquistati nel 2016, con BNP Paribas che ha riportato conti sotto le attese. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia