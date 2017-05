BORSE EUROPA positive per terza seduta, salgono SocGen e Total

INDICI ORE 12,00 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3252,63 0,45 3290,52 STOXX EUROPE 600 364,98 0,29 361,42 STOXX BANCHE 172,21 0,23 170,27 STOXX OIL&GAS 308,03 0,79 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 267,95 0,4 269,66 STOXX AUTO 538,52 -0,53 542,82 STOXX TLC 284,14 0,43 292,22 STOXX TECH 383,13 0,08 367,87 LONDRA, 9 febbraio (Reuters) - Le borse europee sono positive oggi per la terza seduta consecutiva, con alcune grandi società che salgono dopo i risultati. L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 12,00 italiane sale dello 0,29% a 364,98 punti. Per quanto riguarda le singole piazze, l'indice tedesco DAX sale dello 0,3%, il britannico FTSE 100 dello 0,1% e il francese CAC 40 dello 0,5%. "Finora i segnali sono positivi. I risultati (in Europa) ora stanno salendo in confronto agli Usa e ci aspettiamo una crescita degli Eps a doppia cifra nel 2017", dicono in una nota analisti di Bank of America ML. Limitano i guadagni, tuttavia, settori deboli e revisioni non positive per alcune società. ** La francese Societe Generale sale del 2,25% dopo un utile netto sopra le attese nel quarto trimestre 2016. ** Il gigante petrolifero Total guadagna lo 0,72% dopo un utile netto migliore delle previsioni nel quarto trimestre grazie al taglio dei costi. ** Sale anche il titolo Eutelsat (+7,28%): il fatturato nel primo semestre è sceso meno delle attese, e la società di servizi per telecomunicazioni ha previsto un aumento delle vendite di Internet e mobile satellitari e progetta di acquistare un satellite Viasat. ** Il settore minerario è quello che perde di più (-0,61%), dopo il calo di rame e nickel. I titoli Anglo American, Antofagasta e Glencore perdono tra il 3% e l'1,9%. ** Commerzbank perde il 3,77% dopo aver annunciato di dover fare di più per tornare a una crescita sostenibile. Tuttavia la seconda banca tedesca registra utili trimestrali sopra le attese. ** Thomas Cook, cauta sull'outlook nonostante prenotazioni per l'estate migliori dello scorso anno, perde il 7,7%. ** Yara International e Gjensidige lasciano sul terreno rispettivamente il 6,1% e il 5,6% dopo i risultati. ** Il titolo Smith & Nephew perde il 2,6%: il maggiore produttore europeo di protesi per anca e ginocchio ha riportato un calo del 7% annuale dell'utile commerciale per le difficili condizioni del mercato in Cina e nel Golfo. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia