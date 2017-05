BORSE EUROPA deboli, Ubs pesa su banche, Tesco in rialzo

INDICI ORE 12,20 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3300,78 -0,55 3290,52 STOXX 600 EUROPE 365,83 -0,45 361,42 STOXX BANCHE 177,56 -1,14 170,27 STOXX OIL&GAS 316,05 -0,7 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 271,32 -0,47 269,66 STOXX AUTO 560,96 -0,86 542,82 STOXX TLC 283,8 -0,92 292,22 STOXX TECH 373,79 -0,65 367,87 MILANO, 27 gennaio (Reuters) - L'azionario europeo è debole a metà seduta con il calo di UBS che appesantisce i bancari a seguito della discesa dei profitti annui, mentre la catena di supermercati britannica Tesco balza dopo aver acquisito Booker per 3,7 miliardi di sterline. ** Alle 12,20 italiane il paneuropeo STOXX 600 segna -0,45% mentre Londra +0,11%, sostenuta da Tesco che sale di oltre l'8% dopo aver comprato Booker in un deal che cementa la sua posizione di leadership nel mercato inglese. ** Booker, miglior titolo europeo, registra un massimo record con una salita di oltre il 15%. ** UBS perde il 3,4% dopo un calo del 47% nei profitti netti 2016, anche se il dato dell'ultimo trimestre, oltre le attese, getta un po' di ottimismo sul 2017. ** Il calo di Ubs deprime tutto il comparto bancario europeo in ribasso di oltre l'1%. ** Nonostante la debolezza del mercato, lo STOXX 600 resta vicino ai massimi dell'anno e si avvia a chiudere la settimana con un progresso dell'1%. A sostenere il mood restano sullo sfondo l'ottimismo legato all'elezione di Trump e ai movimenti di M&A. ** Tra gli altri titoli in evidenza oggi, LVMH segna un +1% e si avvicina a nuovi massimi dopo risultati 2016 oltre le attese, mentre la finlandese Wartsila balza del 7% sostenuta anch'essa da una trimestrale migliore del previsto. ** Crolla invece del 22% Zeal Network, con i trader che citano una guidance sotto il consensus e un piano di dividendi deludente. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia