BORSE EUROPA positive a metà seduta ma pesa crollo Bt

INDICI ORE 11,55 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3281,17 0,25 3290,52 STOXX 600 EUROPE 362,14 0,31 361,42 STOXX BANCHE 173,9 1,06 170,27 STOXX OIL&GAS 317,53 0,69 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 264,02 0,52 269,66 STOXX AUTO 560,94 1,09 542,82 STOXX TLC 288,15 -2,2 292,22 STOXX TECH 369,04 0,45 367,87 LONDRA, 24 gennaio (Reuters) - I profit warning lanciati da BT e Aryzta pesano sull'azionario europeo a metà seduta, anche se gli indici restano in territorio positivo sorretti da finanziari e minerari. ** Alle 11,55 italiane, il paneuropeo STOXX 600 sale dello 0,3% circa, sostenuto in particolare dai titoli legati alle materie prime che risentono positivamente di un dollaro più debole. ** La borsa di Londra è in leggero rialzo dopo che la Corte Suprema ha sentenziato che il primo ministro Theresa May necessita dell'approvazione parlamentare per Brexit. ** Ad aiutare il mercato anche il rialzo di quasi il 10% messo a segno da Generali grazie a speculazioni secondo cui Intesa Sanpaolo potrebbe lanciare un'offerta sulla compagnia triestina. ** BT cede oltre il 18% dopo aver tagliato le sue previsioni per il 2017 e 2018 in seguito alla scoperta di irregolarità contabili nelle attività italiane ben più gravi di quanto inizialmente pensato. ** La svizzera Aryzta perde quasi un terzo del suo valore di mercato stamani dopo aver lanciato un allarme sui profitti. ** Anche easyJet perde terreno pesantemente (-7,7%) dopo aver riportato utili deludenti nel primo trimestre. ** Giù anche Philips (-2,6%) che non centra gli obiettivi del quarto trimestre e annuncia anche un contenzioso con il governo Usa per dei defibrillatori venduti nel 2015 e negli anni precedenti. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia