BORSE EUROPA negative, attesa per cerimonia insediamento Trump

MILANO, 20 gennaio (Reuters) - INDICI ORE x,xx VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3296,94 0,2 3290,52 STOXX EUROPE 600 362,43 -0,12 361,42 STOXX BANCHE 173,89 0,16 170,27 STOXX OIL&GAS 320,42 0,75 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 263,78 -0,38 269,66 STOXX AUTO 553,27 -0,34 542,82 STOXX TLC 296,54 0,34 292,22 STOXX TECH 371,28 -0,19 367,87 Le borse europee oscillano tra piatte e negative oggi, mentre si apprestano a concludere la settimana con la perdita più consistente dalla vittoria elettorale negli Usa di Donald Trump a novembre scorso, con gli investitori cauti nella giornata del suo insediamento ufficiale alla Casa Bianca. L'indice pan-europeo STOXX 600 perde lo 0,12%, alle 13,25 ora italiana mentre per la settimana è di almeno l'1%, al momento. Il britannico FTSE è piatto, per la settimana sta perdendo quasi il 2%. Il francese Cac40 è in leggero rialzo, il tedesco Dax piatto. Lo STOXX ha guadagnato quasi il 10% negli ultimi due mesi, ma è sceso dai picchi di gennaio sul timore che Trump abbia difficoltà ad attuare la sua promessa di uno stimolo fiscale. "I piani aggressivi di stimolo fiscale di Trump sono stati già prezzati dai mercati al punto che gli investitori possono mettersi tranquilli e guardare quanto rapidamente le sue promesse si concretizzeranno", dice Ipek Ozkardeskaya, analista di London Capital Group. Il mercato è stato indebolito da alcuni dati deludenti sui guadagni e sul piazzamento dei titoli, anche se i negoziati per fusioni e acquisizioni hanno contribuito a sostenere il comparto telecom. ** L'assicuratore danese Tryg risente dei risultati del quarto trimestre, con profitti sotto le attese, e perde il 2,8% (dopo essere giunto a perdere oltre il 4%). ** La francese Edenred, fornitrice di voucher e carte prepagate, perde oltre il 3% dopo che Colony Capital, uno degli azionisti maggiori, ha venduto l'11,2% dell'azienda. ** TDC guadagna il 3,6% dopo la notizia che l'operatore telecom Telia sta valutando un'offerta sull'azienda, che a sua volta sta pensando a un takeover della società svedese di tv via cavo Com Hem. Sia Telia che TDC hanno declinato il commento. In netto calo il comparto delle materie estrattive, che comunque riduce le perdite rispetto a inizio seduta, a seguito soprattutto del calo dei prezzi del rame. ** Forti le banche tedesche con Commerzbank che guadagna oltre il 3% dopo l'upgrade sul price target da parte degli analisti di Deutsche Bank. (Danilo Masoni) Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia