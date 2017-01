BORSE EUROPA cedono terreno, Pearson taglia stime utile e perde 27%

INDICI ORE 11,45 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3283,85 -0,04 3290,52 STOXX EUROPE 600 361,9 -0,14 361,42 STOXX BANCHE 171,99 -0,58 170,27 STOXX OIL&GAS 319,97 -0,18 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 263,1 -0,93 269,66 STOXX AUTO 550,93 -0,01 542,82 STOXX TLC 296,13 -0,36 292,22 STOXX TECH 370,22 0,18 367,87 18 gennaio (Reuters) - L'azionario europeo cede terreno a causa del tonfo di Pearson che incide in negativo sull'intero comparto media, sebbene ASML e NOVOZYMES si muovano in controtendenza grazie a risultati di bilancio robusti. L'indice paneuropeo STOXX 600 perde lo 0,1% mentre il britannico FTSE 100 è piatto dopo aver perso ieri l'1,5%. ** L'editore britannico Pearson ha ridotto le prospettive sull'utile dei prossimi due anni e a fine mattina arriva a cedere il 27%. ** Lo STOXX 600 relativo ai media perde quasi il 2%, la performance peggiore negli ultimi tre mesi. ** In controtendenza ASML che guadagna il 4,7% e si porta sui massimi di sempre grazie a risultati migliori delle attese. ** Il buon esito del quarto trimestre aiuta NOVOZYMES (+2,2%). ** La tedesca GERRESHEIMER guadagna il 6% dopo un 'upgrade' di Deutsche Bank a "buy". Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.com altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia