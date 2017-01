BORSE EUROPA in calo con auto e minerari, aspettano discorso May

INDICI ORE 11,40 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3274,69 -0,6 3290,52 STOXX 600 EUROPE 361,33 -0,45 361,42 STOXX BANCHE 172,97 0,01 170,27 STOXX OIL&GAS 321,15 -0,09 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 263,74 -0,69 269,66 STOXX AUTO 543,63 -1,19 542,82 STOXX TLC 294,14 -0,97 292,22 STOXX TECH 368,89 -0,41 367,87 ROMA, 17 gennaio (Reuters) - L'azionario europeo è debole a metà seduta appesantito dal calo dei titoli auto e dei minerari, mentre gli investitori attendono il discorso del primo ministro britannico Theresa May previsto in mattinata. ** Alle 11,40 italiane il paneuropeo STOXX 600 segna -0,45% mentre la borsa di Londra, su livelli record da giorni, estende il ribasso a -0,32%. ** L'incertezza su quale tipo di 'Brexit' ci si stia avviando ha spinto la sterlina nelle scorse settimane a toccare i minimi contro dollaro da oltre 30 anni. ** "Credo che stiamo tornando in un periodo simile a quello di giugno, il momento di 'business as usual' si sta concludendo", commenta Peter Dixon, economista di Commerzbank. ** Tra i titoli in rialzo oggi, da segnalare Lufthansa che registra un +6% dopo che il Messaggero ha scritto che la saudita Ethiad sarebbe interessata ad un'operazione di merger. ** Il produttore di cioccolato svizzero Lindt sale di oltre il 5% dopo un aumento delle proprie vendite in Europa, Giappone e Brasile. ** I titoli minerari sono i peggiori oggi con un ribasso dell'1,2% a seguito del calo dei prezzi dei metalli dovuto alla forza del dollaro. ** Anglo American, BHP Billiton e Antofagasta perdono tra l'1,5 e il 2% circa. Giù anche Arcelormittal. ** La tedesca Zalando perde oltre il 6% dopo un aumento delle vendite sotto le attese. ** Il comparto auto soffre anche oggi dopo che il presidente eletto Usa Donald Trump ha promesso nuove pesanti imposte sulle auto importate sul mercato statunitense. ** Peugeot perde l'1,8%, peggior titolo del CAC, mentre le tedesche Volkswagen, Daimler e BMW continuano a pesare sul DAX. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia