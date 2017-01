BORSE EUROPA in calo con finanziari, Luxottica in controtendenza

INDICI ORE 11,45 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3304,94 -0,58 3290,52 STOXX 600 EUROPE 364,07 -0,51 361,42 STOXX BANCHE 173,1 -1,33 170,27 STOXX OIL&GAS 322,6 -0,73 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 265,86 -1,39 269,66 STOXX AUTO 548,6 -1,65 542,82 STOXX TLC 298,29 -0,86 292,22 STOXX TECH 372,01 -0,25 367,87 ROMA, 16 gennaio (Reuters) - L'azionario europeo è debole a metà seduta appesantito dal ribasso dei titoli finanziari, mentre Luxottica ed Essilor salgono in controtendenza dopo un merger da 46 miliardi di euro. ** Alle 11,45 italiane l'indice paneuropeo STOXX 600 segna un calo di circa mezzo punto percentuale, mentre la debolezza della sterlina spinge la borsa di Londra a nuovi massimi dopo il record di 14 sedute consecutive di rialzo. ** Luxottica ed Essilor registrano rispettivamente +8 e +13%, migliori titoli del paniere, dopo aver dato vita ad una potenza globale dell'industria dell'occhiale con revenue annue di oltre 15 mld di euro. ** Nel comparto moda, Hugo Boss guadagna l'8% dopo aver comunicato che i profitti 2016 scenderanno meno del previsto grazie ad una certa ripresa in Cina e in Gran Bretagna. H&M cede invece il 3,5% dopo che le vendite in dicembre non hanno centrato le aspettative. ** Tutti i settori tranne i minerari e i farmaceutici si muovono in territorio negativo, ma i bancari (-1,5%) e gli assicurativi sono di gran lunga i più penalizzati e hanno tra l'altro un maggior peso nel paniere. Tra gli altri, Royal Bank of Scotland e lo spagnolo Banco Popular perdono circa il 3%. ** Tra le auto, BMW, Daimler e Volkswagen cedono tra l'1,5 e il 2% dopo che il presidente eletto Usa Donald Trump ha annunciato che imporrà un tassa del 35% sui veicoli importati sul mercato Usa. ** Il comparto legato alle materie prime è poco mosso, sostenuto dai titoli quotati a Londra come Centamin e Randgold che salgono tra l'altro grazie anche al rialzo dei prezzi dell'oro bene rifugio in un momento di incertezza legato agli interrogativi sulle politiche di Trump. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia