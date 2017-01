BORSE EUROPA incerte, FTSE 100 tocca nuovi record

INDICE ORE 12,00 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3.310,34 0,04 3.267,52 STOXX EUROPE 600 363,85 0,05 365,81 STOXX BANCHE 172,99 -0,39 182,63 STOXX OIL&GAS 321,88 0,27 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 268,76 -0,57 285,56 STOXX AUTO 560,09 0,35 565,06 STOXX TLC 298,15 -0,05 347,10 STOXX TECH 371,88 0,22 355,86 LONDRA, 10 gennaio (Reuters) - La borsa di Londra segna nuovi massimi record a metà seduta oggi, mentre le blue chip europee sono incerte, appesantite soprattutto dai titoli finanziari. ** Alle 12 italiane circa il paneuropeo STOXX 600 è sostanzialmente piatto dopo aver ballato tra segno più e segno meno per tutta la mattina, mentre il FTSE 100 registra la quota record di 7.263,41 punti in rialzo dello 0,35%. A sostenere la corsa al rialzo della piazza londinese, che va avanti da undici sedute, la debolezza della sterlina e il buon andamento dei titoli legate alle materie prime che hanno molto peso sul listino della City. ** Il francese CAC 40 e il tedesco DAX sono entrambi in marginale salita. ** Tra i titoli in evidenza, il marchio del retail Morrisons sale di quasi il 5% dopo che le vendite nel periodo natalizio sono andate oltre le aspettative. Bene anche la catena Tesco (+3,5%) dopo un report secondo cui ha il ritmo di crescita delle vendite più alto in Gran Bretagna. ** La tedesca Metro cede invece il 2% dopo vendite sotto le attese durante le festività. ** Tra i comparti in positivo, quello legato alle materie prime che estende i recenti guadagni. Anglo American, Rio Tinto e BHP Billiton sono tutte in buon rialzo sostenute dalla salita del prezzo del rame. ** Just Eat è il titolo peggiore sulla piazza londinese, in calo di oltre il 6% dopo aver riportato uan crescita annua degli ordini sotto le stime. ** Male anche il comparto assicurativo e le banche, con Commerzbank, titolo peggiore a Francoforte oggi, in calo del 2,5% dopo un downgrade di Ubs e Deutsche Bank in ribasso del 2,3% sulla sua scia. ** A Madrid, Banco Popular lascia sul terreno oltre il 3%. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia