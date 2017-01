BORSE EUROPA deboli, FTSE 100 in controtendenza su massimi record

INDICE ORE 11,40 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3.306,35 -0,45 3.267,52 STOXX EUROPE 600 363,82 -0,45 365,81 STOXX BANCHE 175,29 -0,81 182,63 STOXX OIL&GAS 323,04 -0,77 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 271,23 -0,71 285,56 STOXX AUTO 558,59 0,43 565,06 STOXX TLC 297,84 -1,22 347,10 STOXX TECH 370,47 0,57 355,86 LONDRA, 9 gennaio (Reuters) - L'azionario europeo è generalmente debole questa mattina, con la borsa di Londra in controtendenza sui massimi sostenuta dal buon andamento dei titoli legati alle materie prime. ** Alle 11,40 italiane circa il paneuropeo STOXX 600 segna -0,45%. Il FTSE 100 +0,24%, nella sua decima seduta consecutiva di rialzo. ** L'indice del comparto dei titoli minerari registra alla stessa ora +0,1%. ** Un ribasso di oltre il 5% della tedesca Lufthansa appesantisce il settore del turismo. ** Anche le telecom sono in calo (-1,4%) con Vodafone che perde quasi il 2% dopo che UBS ha tagliato il target price sul titolo. ** La tedesca Fresenius Medical lascia sul terreno oltre il 6% dopo essere stata oggetto, con la rivale Usa DaVita, di un mandato di comparizione da parte delle autorità federali che stanno investigando circa i loro rapporti con una charity che aiuta i dializzati. ** La mid cap britannica William scende del 3,8% dopo aver riportato profitti nella parte bassa delle attese. ** Tra i titoli positivi, la francese Casino Guichard che sale del 5% dopo un upgrade da parte di Bank of America Merrill Lynch a seguito di una semplificazione della struttura societaria giudicata vantaggiosa per il titolo. ** Sotto i riflettori anche il settore auto, con Volkswagen che sale del 4,4% dopo aver communicato vendite in progresso del 2,8% nel 2016, guidate dall'espansione in particolare sul mercato cinese. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia