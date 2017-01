BORSE EUROPA positive a metà seduta, bene finanziari

INDICI ORE 11,30 VAR % CHIUS 2015 EUROSTOXX50 3314,44 0,17 3267,52 STOXX EUROPE 600 365,54 0,65 365,81 STOXX BANCHE 174,26 1,78 182,63 STOXX OIL&GAS 328,35 1,07 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 273,92 1,22 285,56 STOXX AUTO 559,12 1,62 565,06 STOXX TLC 294,59 0,26 347,10 STOXX TECH 370,12 -0,04 355,86 LONDRA, 3 gennaio (Reuters) - Finanziari e titoli legati alle materie prime continuano a sostenere i mercati azionari europei, con la piazza londinese sui massimi questa mattina. ** Alle 11,30 italiane il paneuropeo STOXX 600 sale dello 0,65%, ai massimi dal dicembre scorso. L'FTSE 100 segna +0,3% a nuovi massimi dopo essere rimasto chiuso per festività ieri. ** "Siamo stati bullish su Londra mentre molti altri si tenevano corti", commenta John Moore, trader di Berkeley Capital. "Ci sono buone notizie, l'oro sale, il petrolio rimbalza anche se poco e questo sostiene i mercati europei. Abbiamo acquistato questa settimana e continueremo a farlo", aggiunge. ** I comparti materie prime e oil & gas salgono rispettivamente dello 0,89 e dell'1,07%, aiutati dalla risalita dei prezzi del greggio e dei metalli. ** Tra i singoli titoli, Credit Suisse e Bank of Ireland sono tra i migliori del paniere europeo oggi, con l'indice dei bancari che segna +1,89%. ** In buona salita anche InterContinental Hotels Group , con quasi +4% dopo l'upgrade a "overweight" da parte di Barclays che ha portato il titolo sui massimi. ** Un downgrade di Deutsche Bank pesa invece sulla britannica Next che cede oltre il 3%. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia