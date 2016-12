BORSE EUROPA a massimi da gennaio grazie a deal societari, Italia

LONDRA, 20 dicembre (Reuters) - INDICI ORE 12,50 VAR % CHIUS 2015 EUROSTOXX50 3268,23 0,32 3267,52 STOXX EUROPE 600 360,49 0,25 365,81 STOXX BANCHE 173,09 0,75 182,63 STOXX OIL&GAS 318,48 0,64 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 268,58 0,55 285,56 STOXX AUTO 545,57 0,15 565,06 STOXX TLC 293,41 0,25 347,10 STOXX TECH 365,68 -0,19 355,86 I mercati europei sono in leggero rialzo, vicino ai massimi da gennaio scorso, grazie a una serie di operazioni societarie di fine anno e ai segnali di stabilizzazione del comparto bancario italiano. ** L'indice pan-europeo STOXX 600 segna +0,25% grazie soprattutto ai titoli legati a salute e finanza. ** Parigi guadagna lo 0,35%, Londra lo 0,15%, Madrid lo 0,43%, Francoforte è piatta. Sembrano avere invece scarso impatto sui mercati gli attentati di Berlino e Zurigo, come anche l'omicidio dell'ambasciatore russo in Turchia. Il ritorno delle acquisizioni e fusioni aziendali sostiene il clima positivo; aiutano anche i nuovi guadagni record di Mediaset sulle ultime mosse dell'azionista Vivendi. Dopo aver registrato un record nel 2015, il settore M&A ha sofferto a inizio anno dell'incertezza dovuta alla Brexit, alle elezioni Usa e alla vicenda delle banche in Italia. "Potrebbe essere che numerose aziende preoccupate dalla Brexit e da Trump nei mesi scorsi hanno capito che finora in realtà non è cambiato nulla, i mercati sono attivi e cercano i deal", dice Artur Baluszynski, capo delle ricerche per la società d'investimenti Henderson Rowe. ** Intanto, Lloyds Banking Group ha annunciato l'intenzione di acquistare MBNA da Bank of America per 2,4 miliardi di dollari, accingendosi a diventare il secondo fornitore di carte di credito del Regno Unito. Le azioni di Lloyds crescono di oltre il 2%. ** Euronext, in rialzo di oltre il 3%, è in trattative esclusive per rilevare dal London Stock Exchange il ramo francese della clearing house LCH (LCH.Clearnet SA), accordo che potrebbe facilitare la strada per una integrazione tra la società mercato di Londra e Deutsche Boerse . ** Il settore delle materie estrattive, in particolare i metalli, è tra quelli che registrano guadagni maggiori, anche se alcuni investitori preferiscono prendere profitto dopo un trimestre molto positivo. (Vikram Subhedar) Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia