BORSE EUROPA vicine a max 11 mesi su movimenti M&A

INDICE ORE 12,35 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3.266,67 0,52 3.267,52 STOXX EUROPE 600 359,53 0,21 365,81 STOXX BANCHE 175,01 -0,19 182,63 STOXX OIL&GAS 316,96 0,97 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 269,84 0,45 285,56 STOXX AUTO 544,20 0,76 565,06 STOXX TLC 290,22 0,75 347,10 STOXX TECH 361,93 0,28 355,86 MILANO, 16 dicembre (Reuters) - L'azionario europeo si avvia a concludere la seconda settimana consecutiva di rialzo oggi, con i listini sostenuti dalle speculazioni su possibili merger per la farmaceutica Actelion e per il titolo assicurativo italiano Generali. Alle 12,35 italiane il paneuropeo STOXX 600 segna +0,21%, appena sotto i massimi degli ultimi 11 mesi. L'indice ha guadagnato il 6% nelle ultime due settimane, aiutato soprattutto dalla risalita dei bancari dopo mesi di vendite. Actelion balza di quasi il 9% su nuovi massimi record, miglior titolo del paniere europeo oggi. Fonti vicine alla situazione hanno detto a Bloomberg che la rivale francese Sanofi sta discutendo il prezzo di circa 275 dlr ad azione per l'acquisizione dell'azienda svizzera in un deal che potrebbe chiudersi la prossima settimana. Generali sale di oltre il 5% con i trader che citano un possibile bid dalla tedesca Allianz per le attività francesi. Bloomberg cita persone vicine al dossier secondo cui la compagnia assicurativa italiana starebbe valutando l'offerta. Le banche ritracciano oggi dopo giornate di deciso rialzo con il comparto che ieri ha segnato il massimo da gennaio. Tra gli altri titoli in evidenza oggi, Rentokil che guadagna quasi il 7% dopo un accordo con la tedesca Haniel. La Just Eat cede il 4%, peggior del listino europeo oggi, con i trader che citano il il downgrade da parte di BAML a "neutral".