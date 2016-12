BORSE EUROPA positive con bancari dopo Fed, cala Edf

INDICE ORE 11,20 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3.236,51 0,77 3.267,52 STOXX EUROPE 600 356,89 0,33 365,81 STOXX BANCHE 173,63 1,48 182,63 STOXX OIL&GAS 313,01 0,17 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 268,01 0,67 285,56 STOXX AUTO 536,48 0,49 565,06 STOXX TLC 287,79 0,02 347,10 STOXX TECH 359,05 1,44 355,86 LONDRA, 15 dicembre (Reuters) - L'azionario europeo è moderatamente positivo questa mattina, sostenuto in particolare dai titoli del comparto bancario dopo il rialzo dei tassi annunciato ieri dalla Fed. ** Ad aiutare il mood degli investitori mentre si avvicina la fine dell'anno, anche numerosi deal tra le blue chip. ** Alle 11,20 italiane lo STOXX 600 paneuropeo segna +0,33%, sotto ai massimi degli ultimi 11 mesi visti ieri. ** BNP Paribas, in rialzo del 3%, è fra i titoli migliori del paniere con Societe Generale e Barclays che registrano progressi tra 2 e 3%. ** Il rendimento dei Treasuries a breve è salito ieri, con quello del due anni ai massimi da sette anni dopo che la Fed ha alzato i tassi per la prima volta dal 2015 e prospettato nuovi incrementi nel 2017. ** L'aumento dei rendimenti aiuta i margini delle banche. ** A sorreggere i finanziari europei, anche il buon rialzo dei bancari italiani che salgono per la terza settimana consecutiva sulle aspettative che il nuovo esecutivo Gentiloni darà stabilità al Paese aiutando gli istituti in difficoltà. ** In controtendenza l'utility francese EDF cede oltre il 12%, peggior ribasso da giugno, dopo aver annunciato utili in ribasso nel 2017. ** I minerari, miglior settore quest'anno in Europa, perdono terreno con un calo dell'1,2% a causa della forza del dollaro che rende l'acquisto di materie prime più oneroso per i detentori di altre valute. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia