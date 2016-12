BORSE EUROPA ritracciano da max 11 mesi, cadono Actelion e Colruyt

INDICI ORE 11,50 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3221,22 -0,48 3267,52 FTSEUROFIRST300 1407,74 -0,39 1437,53 STXE 600 PR 355,95 -0,43 365,81 STOXX BANCHE 172,13 -0,57 182,63 STOXX OIL&GAS 313,39 -0,02 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 266,44 -0,42 285,56 STOXX AUTO 533,78 0,14 565,06 STOXX TLC 287,52 -0,27 347,10 STOXX TECH 353,78 0,06 355,86 LONDRA, 14 dicembre (Reuters) - Le borse europee sono in calo dopo aver raggiunto il picco massimo da 11 mesi, con la svizzera Actelion in caduta libera dopo che la farmaceutica americana Johnson & Johnson ha posto fine ai colloqui per un possibile accordo con la principale azienda biotech europea. ** Le azioni di Actelion perdono oltre il 10% dopo che J&J ha annunciato di non poter raggiungere un accordo che, a suo avviso, avrebbe creato adeguato valore per i propri azionisti. A novembre J&J aveva detto di essere impegnata in colloqui preliminari per un takeover su Actelion, valutata all'epoca 20 miliardi di dollari circa. ** Il Wall Street Journal, citando persone che hanno familiarità con la vicenda, dice che Sanofi ha però riempito il vuoto lasciato da J&J e ora è a sua volta in trattative con Actelion. Sanofi perde il 2,3%. ** Il gruppo belga di supermercati Colruyt perde l'8,4% dopo aver annunciato ieri pomeriggio i risultati. ** Alle 11,50 circa l'indice pan-europeo di borsa STOXX 600 è in calo dello 0,4%, con i comparti della salute e dei consumi di base che accumulano le maggior perdite. ** Londra perde lo 0,12%, Francoforte lo 0,23%, Parigi lo 0,4%, Madrid lo 0,25%. Gli investitori sono in attesa della riunione odierna della Federal Reserve Usa per capire in che direzione si muoverà il mercato a breve termine. Si dà per scontato un aumento dei tassi di un quarto di punto, come del resto si prevedono due aumenti per l'anno a venire. Eventuali indicazioni che la Fed si prepari a muovere in modo più aggressivo potrebbero avere effetto su diversi mercati. "Sebbene non ci dovrebbero essere sorprese, dato che l'aumento di 25 punti base alla riunione di oggi è stato molto anticipato, la dichiarazione allegata della Fomc (Federal Open Market Committee) e il 'dot plot' della Fed indicherà il tono per la previsione 2017 sulla politica monetaria americana", dice Ipek Ozkardeskaya, analista di London Capital Group. ** Comunque, i forti guadagni di alcuni titoli hanno finora limitato le perdite generali. La catena di vendita tedesca Metro sale di oltre il 4% dopo aver riportato profitti operativi oltre le previsioni nel quarto trimestre per il settore alimentare e quello di elettronica di largo consumo, che l'azienda punta a separare dal resto delle attività nel 2017. (Atul Prakash) Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia