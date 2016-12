BORSE EUROPA a max 11 mesi sostenute da banche Italia, Mediaset

INDICE ORE 12,30 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3.228,47 0,92 3.267,52 STOXX EUROPE 600 356,57 0,8 365,81 STOXX BANCHE 172,76 0,98 182,63 STOXX OIL&GAS 313,15 0,38 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 267,76 0,65 285,56 STOXX AUTO 532,91 0,88 565,06 STOXX TLC 286,67 1,28 347,10 STOXX TECH 352,46 0,72 355,86 LONDRA, 13 dicembre (Reuters) - I titoli bancari italiani, sostenuti dagli sforzi di Unicredit per migliorare i conti, e il balzo di Mediaset su speculazioni di un possibile takeover spingono le borse europee sui massimi dagli ultimi 11 mesi questa mattina. Alle 12,30 Mediaset sale del 21% dopo che il gruppo media francese Vivendi ha annunciato di detenere una quota del 3% dell'azienda italiana con il progetto di salire sino al 20, dichiarazioni che hanno rafforzato le attese di un possibile takeover. Alla stessa ora il paneuropeo STOXX 600 segna +0,8% sui massimi da gennaio scorso. L'indice delle banche italiane registra +3%, con Unicredit in rialzo del 7% dopo aver annunciato un piano che prevede anche un aumento di capitale da 13 miliardi di euro. "Il sentiment è migliorato sulle attese che il nuovo governo sosterrà il settore bancario e aiuterà Monte dei Paschi di Siena a raccogliere capitali da investitori privati", commenta Koen De Leus, capo economista di BNP Paribas Fortis. Monte dei Paschi sale del 2%. Occhi anche sulla Fed il cui board si riunisce giovedì. Le attese sono per il primo rialzo dei tassi del 2016, di un quarto di punto. Ma quel che più interessa sarà lo statement e le proiezioni economiche che saranno consideratela reazione alla vittoria di Donald Trump alla Casa Bianca. Tra gli altri titoli in evidenza, Standard Life perde l'1,4% dopo che Deutsche Bank ha tagliato il rating sul titolo a "hold" da "buy" e ridotto il target price del 5%, citando pressioni sui margini della compagnia. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia