BORSE EUROPA deboli, rally oil limita perdite

INDICE ORE 12,15 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3.196,09 -0,05 3.267,52 STOXX EUROPE 600 353,78 -0,45 365,81 STOXX BANCHE 172,16 -0,43 182,63 STOXX OIL&GAS 313,33 2,14 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 266,40 -0,89 285,56 STOXX AUTO 527,53 -0,76 565,06 STOXX TLC 282,52 -0,43 347,10 STOXX TECH 350,52 -0,26 355,86 MILANO, 12 dicembre (Reuters) - L'azionario europeo è in modesto ribasso a metà seduta dopo il rally della scorsa settimana, appesantito dal calo dei farmaceutici nonostante il comparto petrolifero sia sui massimi degli ultimi 17 mesi. L'azienda farmaceutica svizzera Lonza cede quasi il 7% alle 12,15 italiane dopo aver annunciato di essere in colloqui avanzati per acquisire la statunitense Capsugel, in un deal da 5 miliardi di dollari. Il titolo spinge in territorio negativo tutto il comparto Healthcare che perde circa l'1%. In calo anche Polymetal, che cede il 4,6% con i prezzi dell'oro in discesa sulle attese che un possibile rialzo dei tassi Usa questa settimana possa attenuare la domanda di asset di rifugio.. Alle 12,15 italiane lo STOXX Europe 600 perde quasi mezzo punto percentuale dopo aver toccato venerdì scorso il massimo degli ultimi 11 mesi. L'indice resta in ribasso del 3% da inizio anno. Il calo odierno è limitato dal rally dei petroliferi sui massimi da metà 2015, dopo l'accordo tra Paesi Opec e non-Opec per ridurre la produzione, il primo dal 2001.. "Non facciamo errori, questo storico accordo cambia le carte in tavola", commenta Fawad Razaqzada, analista di FOREX.com analyst said. Lo Stoxx oil and gas guadagna oltre il 2% ai massimi da luglio 2015. Titoli come Tullow Oil, Petrofac ed Eni sono tra i migliori del paniere con rialzo tra il 3,5 e il 9,5%..