BORSE EUROPA ignorano referendum, focus torna su Bce

INDICE ORE 12,10 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3.059,43 1,47 3.267,52 STOXX EUROPE 600 343,05 1,09 365,81 STOXX BANCHE 159,35 0,91 182,63 STOXX OIL&GAS 300,66 0,44 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 258,43 1,56 285,56 STOXX AUTO 502,30 2,57 565,06 STOXX TLC 272,83 0,46 347,10 STOXX TECH 340,20 1,20 355,86 L'azionario europeo sale sui massimi dalla fine di ottobre a metà seduta, ignorando i timori sull'instabilità politica in Italia dopo la vittoria del "no" al referendum, con il mercato sostenuto dai guadagni dei bancari oggetto di ricoperture dopo i recenti minimi. Il paneuropeo STOXX 600 segna +1,09% alle 12,10 italiane, con il comparto banche in buon rialzo anche se il trading resta molto volatile. A seguito della netta vittoria del "no" al referendum, il premier Matteo Renzi ha annunciato le sue dimissioni rafforzando le probabilità di elezioni anticipate nel 2017 e di un fallimento del piano di ricapitalizzazione del Monte dei Paschi di Siena. A portare in rialzo il mercato le ricoperture, con gli investitori attratti dai prezzi raggiunti e rassicurati dalle attese secondo cui se necessario la Bce interverrà. "Si compra Italia sui minimi, soprattutto se si tiene a mente il 'whatever it takes' di Mario Draghi" spiega Stephane Ekolo, chief European strategist di Market Securities. Alcuni analisti dicono anche di non attendersi elezioni anticipate in Italia e che ci sarà tempo per risolvere prima il problema delle banche. "Probabilmente avremo un governo tecnico fino al 2018. Italia, Ue e Bce potrebbero dover aiutare il settore bancario nei suoi sforzi per la ricapitalizzazione", commentano in una nota Philip Dicken e Adrian Hilton di Columbia Threadneedle fund managers. Il board della Bce si riunisce giovedì. Il settore minerario sale dell'1,6% sul rialzo dei prezzi del rame, mentre le auto segnano +2,5% grazie anche grazie ad un euro più debole. Anche il settore del lusso è ben comprato oggi. Burberry sale del 2,6% dopo che il Financial Times ha detto che la compagnia ha respinto diversi tentativi di takeover da parte della statunitense Coach. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia". Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia