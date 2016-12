BORSE EUROPA negative, timori su uscita da QE

L'indice paneuropeo STOXX 600 alle 11,50 italiane cala dello 0,76% a 343,46 punti, appesantito dai titoli del comparto finanziario, dopo che ieri aveva chiuso in crescita dello 0,8%.

Per quanto riguarda le singole piazze, intorno alle 11,30, l'indice britannico FTSE 100 eè in calo dello 0,5%, il tedesco DAX perde lo 0,8% e il francese CAC 40 lo 0,88%.

Ieri l'agenzia Boloomberg ha scritto che la Bce probabilmente ridurrà gradualmente gli acquisti di titoli prima dell'interruzione del programma di finanziamento del mercato. La Bce ha detto di non aver discusso la questione.

L'incertezza degli operatori è ben riassunta da Markus Huber, trader londinese che dice: "non ci sono dubbi che il quantitative easing non andrà avanti, ma al momento è ancora operativo ed è prematuro dare per presa la decisione della Bce".