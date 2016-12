BORSE EUROPA in flessione in attesa parole Yellen; brilla Roche

INDICI ORE 11,15 VAR % CHIUS 2015 EUROSTOXX50 3065,5 -0,19 3267,52 FTSEUROFIRST300 1367,02 -0,19 1437,53 STOXX BANCHE 153,92 -0,67 182,63 STOXX OIL&GAS 277,39 -0,68 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 254,66 -0,22 285,56 STOXX AUTO 485,32 -0,91 565,06 STOXX TLC 329,15 -0,46 347,10 STOXX TECH 330,87 -0,16 355,86 MILANO, 27 maggio (Reuters) - Azionario europeo fiacco nella seduta odierna appesantito dai titoli legati al petrolio e dalle banche spagnole; in controtendenza Roche che brilla sui risultati positivi dei test parziali su uno dei suoi farmaci contro il cancro. Gli investitori restano cauti in vista dei dati sul Pil Usa e dei commenti del presidente Fed, Janet Yellen, dai quali si potrebbe avere un chiarimento sulla possibilità di un rialzo dei tassi a giugno. Alle 11,10 l'indice FTSEurofirst 300 è in flessione dello 0,14% dopo aver chiuso ai massimi da un mese a inizio settimana. Il britannico FTSE 100 perde lo 0,07% mentre il francese CAC e il tedesco DAX sono in flessione dello 0,24%. ** L'indice STOXX Europe 600 Oil and Gas perde circa mezzo punto dopo che i prezzi del petrolio sono di nuovo scesi sotto i 50 dollari al barile. I principali titoli del settore Royal Dutch Shell e Eni perdono circa lo 0,8% mentre Total segna -0,4% circa. ** A guidare i ribassi l'indice dei titoli bancari STOXX Europe 600 che perde lo 0,6%. Male in particolare gli istituti spagnoli sui quali pesa ancora la notizia dell'aumento di capitale del Banco Popular, che lascia sul terreno oltre il 3,6%. ** In evidenza la casa farmaceutica svizzera ROCHE che guadagna il 3,5% dopo aver annunciato il positivo esito della fase III di studio del farmaco Gazyva contro il tumore del sangue. Vontobel ha aumentato il suo target price sul titolo a 330 da 309 franchi svizzeri. ** Le azioni del gruppo di outsourcing Capita perdono l'1,6% dopo il taglio di Exane BNP Paribas a "underperform" da "neutral". ** Philips Lighting guadagna invece fino all'8% nel giorno del debutto, iniziando il suo cammino come società indipendente dopo 120 anni nel gruppo Philips. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia