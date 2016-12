BORSE EUROPA fiacche, bene comparto energia con petrolio a 50 dlr barile

INDICI ORE 10,43 VAR % CHIUS 2015 EUROSTOXX50 3057,18 -0,14 3267,52 FTSEUROFIRST300 1365,09 -0,12 1437,53 STOXX BANCHE 153,61 -1,34 182,63 STOXX OIL&GAS 280,76 0,2 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 254,01 -0,46 285,56 STOXX AUTO 486,58 0,74 565,06 STOXX TLC 328,15 -0,44 347,10 STOXX TECH 330,45 0,02 355,86 LONDRA, 26 maggio (Reuters) - Azionario europeo fiacco nella seduta odierna con i bancari in ritirata dopo il recente rally ma i titoli delle commodity spinti al rialzo dal prezzo del petrolio, tornato a 50 dollari al barile per la prima volta da novembre. Alle 10,50 l'indice FTSEurofirst 300 è in flessione dello 0,12% dopo aver chiuso ieri ai massimi da un mese a +1,3%. Il britannico FTSE 100 e il francese CAC sono sostanzialmente piatti mentre il tedesco DAX guadagna lo 0,37%. ** Bancari in calo dell'1,35% dopo la seduta brillante di ieri con il Banco Popular inabissatosi a -20% circa dopo l'annuncio di un aumento di capitale fino a 2,5 miliardi di euro per rafforzare il patrimonio.. Male anche le altre banche spagnole Caixabank e Banco de Sabadell che lasciano sul terreno rispettivamente il 5% e il 6% circa. ** L'indice STOXX Europe 600 Oil and Gas sale dello 0,25% sul Brent che tocca i 50 dollari al barile, spinto dai dati del governo Usa che hanno mostrato un declino più marcato delle attese nei titoli petroliferi. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia