BORSE EUROPA spinte da energia e banche, cala Mark & Spencer

INDICI ORE 11,00 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3.049,38 1,3 3267,52 FTSEUROFIRST300 1363,04 0,99 1437,53 STOXX BANCHE 153,88 2,08 182,63 STOXX OIL&GAS 277,39 1,51 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 254,74 1,16 285,56 STOXX AUTO 481,48 1,51 565,06 STOXX TLC 328,09 1,07 347,10 STOXX TECH 328,89 0,94 355,86 LONDRA, 25 maggio (Reuters) - L'azionario europeo viaggia sui massimi da quattro settimane, con titoli dell'energia spinti dal petrolio e bancari brillanti in Grecia per i progressi delle trattative sul debito. Alle 10,50 l'indice FTSEurofirst 300 è in progresso dello 0,9% dopo aver raggiunto il massimo dalla fine di aprile e estendendo il rialzo superiore al 2% visto ieri. ** Cala invece la catena di grande distribuzione britannica Marks & Spencer che perde il 7,3% dopo aver detto che il suo piano di ristrutturazione peserà sui profitti nel breve termine. ** I titoli dell'energia sono brillanti dopo che il prezzo del petrolio è salito a ridosso di 50 dollari a barile, con il greggio Usa che ha raggiunto il massimo da oltre sette mesi. ** L'indice STOXX Europe 600 Oil and Gas sale dell'1,5%, grazie ai guadagni del 3,5% e dell'1,1% rispettivamente di BP e Royal Dutch Shell. ** Le azioni in Grecia sono in rialzo dell'1,3% dopo che i ministri delle Finanze della zona euro hanno raggiunto un'intesa per alleggerire il debito della Grecia se verranno soddisfatte determinate condizioni, in un accordo che ha permesso di ottenere il consenso del Fmi a sostenere il nuovo piano di salvataggio. ** I titoli bancari della Grecia salgono dell'1% circa mentre l'indice di settore europeo sale del 2%. Alpha Bank, Eurobank Erasias, Caxiabank e Deutsche Bank mostrano rialzi tra 1,8% e 4.4%. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia