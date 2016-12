BORSE EUROPA in rialzo con finanziari a metà seduta

INDICI ORE 12,10 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2967,37 1,17 3267,52 FTSEUROFIRST300 1333,42 1,05 1437,53 STOXX BANCHE 147,91 1,53 182,63 STOXX OIL&GAS 272,17 1,36 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 246,12 1,44 285,56 STOXX AUTO 467,79 1,08 565,06 STOXX TLC 322,88 0,95 347,10 STOXX TECH 321,7 0,67 355,86 LONDRA, 24 maggio (Reuters) - L'azionario europeo è in buon rialzo a metà seduta, sostenuto dall'andamento positivo dei titoli finanziari, nonostante una partenza debole questa mattina. ** Alle 12,10 italiane il paneuropeo FTSEurofirst 300 segna una salita di oltre l'1%, rimbalzando dopo il calo di ieri. ** Lo STOXX Europe 600 del comparto bancario sovraperforma con un +1,36%. ** KBC e ING registrano progressi dopo che Goldman Sachs ha alzato la raccomandazione da neutral a buy. ** La francese SEB balza dell'11% dopo l'acuisto della tedesca WMF da 1,6 miliardi di euro, una mossa che gli investitori hanno gradito. ** Nonostante il rimbalzo odierno, l'FTESeurofirst 300 ha perso il 4% nell'ultimo mese e gli analisti restano piuttosto scettici sulla possibilità di rialzi duraturi a breve, intimoriti soprattutto dalle prosettive di un incremento dei tassi Usa nelle prossime settimane. ** "E' un rally debole quello a cui assistiamo" commenta Andreas Clenow, capo del settore investimenti di ACIES Asset Management a Zurigo, aggiungendo che al momento si tiene corto sull'azionario europeo, vedendo piuttosto un mercato in discesa nel breve. ** Richard Perry di Hantec Markets si attende che le borse restino piuttosto volatili e nervose con la spada di Damocle della Brexit, il voto britannico sulla permanenza nell'Ue previsto il 23 giugno. ** "Credo che per ora ci sarà un trading laterale, nervoso, anche se nel lungo vedo comunque una direttrice al ribasso", speiga. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia