BORSE EUROPA incerte a metà seduta, tendenzialmente negative

INDICI ORE 12 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2934,35 -0,94 3267,52 FTSEUROFIRST300 1319,31 -0,54 1437,53 STOXX BANCHE 145,97 -0,46 182,63 STOXX OIL&GAS 269,15 -1,2 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 242,66 -0,59 285,56 STOXX AUTO 463,82 -1,08 565,06 STOXX TLC 320,18 -0,92 347,10 STOXX TECH 318,33 0,26 355,86 MILANO, 23 maggio (Reuters) - L'azionario europeo è poco mosso ma tendenzialmente negativo, in una seduta nervosa. ** Alle 12 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 , perde circa mezzo punto percentuale dopo aver ballato allungo intorno alla parità. ** Fiat Chrysler perde quasi il 4% dopo la notizia -- riportata dal tedesco Bild am Sonntag e che la società non ha voluto commentare -- secondo cui potrebbe presto non poter più vendere automobili in Germania se non si allineerà alle regole sulle emissioni. ** Bayer cede oltre il 2% dopo l'offerta da 62 miliardi di dollari su Monsanto, in un deal che sarà finanziato con debito e azioni. ** La tech Aixtron balza del 15%, oggetto di offerta da parte della cinese Fujian Grand Chip Investment Fund. ** Nel settore salute, Novartis sale del 2,3% grazie a buone notizie riguardo ad un suo farmaco per problemi al cuore. ** Male il comparto minerario, con i prezzi del rame sui minimi degli ultimi tre mesi sulla forza del dollaro. Giù anche l'oil, trascinato dal ribasso del greggio.