BORSE EUROPA deboli, pesa comparto turismo dopo scomparsa volo EgyptAir

LONDRA, 19 maggio (Reuters) - INDICI ORE 11,20 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2923,58 -1,11 3267,52 FTSEUROFIRST300 1313,86 -0,9 1437,53 STOXX BANCHE 146,92 1,23 182,63 STOXX OIL&GAS 270,06 -2,19 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 242,17 -0,03 285,56 STOXX AUTO 462,17 -0,47 565,06 STOXX TLC 321,71 -0,73 347,10 STOXX TECH 313,54 -0,81 355,86 ROMA, 19 maggio (Reuters) - Le borse europee sono deboli questa mattina, con il settore turismo sotto pressione dopo la scomparsa questa notte di un volo EgyptAir partito da Parigi verso il Cairo con 66 persone a bordo. ** Alle 11,20 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 segna -0,9%, mentre il comparto che include linee aeree e titoli legati ai viaggi e al divertimento -0,84%. ** Contribuisce al mood negativo del mercato anche la debolezza dei prezzi del greggio e dei metalli che mette sotto pressione soprattutto i titoli minerari. Restano in sottofondo i timori legati alla possibilità di un nuovo rialzo dei tassi Usa nel breve. ** A colpire il comparto turism and leisure oggi, anche il crollo di oltre il 16% di Thomas Cook - ai minimi da marzo 2013 - dopo l'annuncio di un calo del 5% nelle prenotazioni in vista dell'estate. ** Airbus, Air France KLM, Lufthansa , International Consolidated Airlines Group e Aeroports De Paris cedono tutti tra l'1 e il 2%. ** In calo anche Accor, TUI e InterContinental Hotels con ribassi fino al 3,7%. ** Da segnalare nel settore agrochimico, l'offerta non concordata lanciata da Bayer Ag su Monsanto Co , la più grande società di sementi del mondo. Il titolo tedesco cede oltre l'8% a metà seduta. ** Ancora sul fronte M&A, la francese Technip e l'americana Fmc Technologies hanno annunciato un progetto di fusione carta contro carta che andrà a creare un nuovo specialista nel settore degli oil services con una capitalizzazione vicina a 11,6 miliardi di euro (13 miliardi di dollari). A Parigi il titolo Technip balza di quasi il 12%.