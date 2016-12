BORSE EUROPA sui massimi da due settimane aiutate da minerari

INDICI ORE 11,35 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2967,38 0,54 3267,52 FTSEUROFIRST300 1323,55 0,62 1437,53 STOXX BANCHE 143,93 1,35 182,63 STOXX OIL&GAS 276,09 0,52 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 240,82 1,2 285,56 STOXX AUTO 470,29 -1,49 565,06 STOXX TLC 322,89 1,27 347,10 STOXX TECH 313,92 0,47 355,86 LONDRA, 17 maggio - L'azionario europeo si muove attorno ai massimi delle ultime due settimane a metà seduta, con titoli come Taylor Wimpey e Vodafone in buon rialzo e i minerari a sostenere il tono del mercato grazie al recente rally dei prezzi dei metalli. Alle 11,35 italiane il paneuropeo FTSEurofirst 300 registra +0,62% a 1.323,55 punti dopo aver toccato quota 1.331,51, massimo dai primi di maggio. L'indice cede però oltre il 7% da inizio anno. Brilla il comparto minerario, con lo stoxx di settore che segna un guadagno superiore al 2% sulla risalita dei prezzi di rame e alluminio. Anglo American , Glencore e BHP Billiton registrano progressi tra il 3,5 e il 6%. C'è domanda oggi anche sui finanziari, con l'indice relativo che sale dell'1,5%. Alcuni titoli sono sostenuti da trimestrali positive. La britannica Taylor Wimpey segna un aumento superiore al 6% dopo conti oltre le attese. Vodafone sale del 2,5% dopo aver detto che la crescita degli utili accelererà quest'anno. Tra le mid-cap, Lookers balza del 6,4% dopo risultati positivi nella prima parte dell'anno. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia