BORSE EUROPA sostenute da minerari, attesa trimestrali

INDICI ORE 11,35 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2997,41 1,41 3267,52 FTSEUROFIRST300 1325,77 1,27 1437,53 STOXX BANCHE 144,23 2,07 182,63 STOXX OIL&GAS 270,23 1,25 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 242,45 1,13 285,56 STOXX AUTO 485,44 1,72 565,06 STOXX TLC 318,2 1,59 347,10 STOXX TECH 316,42 0,29 355,86 LONDRA, 10 maggio (Reuters) - Borse europee ancora in rialzo oggi, con i mercati aiutati dal comparto minerario che sale grazie alla ripresa dei prezzi dei metalli e in attesa di alcune trimestrali. Alle 11,35 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 sale dell'1,3% circa, a 1325,77 punti. Tra le singole piazze, il britannico FTSE 100 guadagna alla stessa ora lo 0,85%, il tedesco DAX l'1,%, il francese CAC 40 l'1,1%. A dispetto della pesante situazione finanziaria del paese, la borsa di Atene mette a segno un rialzo superiore al 2% dopo che i ministri delle finanze dell'Eurozona hanno promesso al governo un parziale rifinanziamento del debito. Il 70% delle società europee ha già diffuso i dati relativi al primo trimestre, di queste circa il 60% ha centrato o ha superato le previsioni degli analisti. Tra i titoli in evidenza oggi: **PANDORA, società danese che produce gioielli, schizza di oltre il 10% grazie a risultati forti. **CREDIT SUISSE sale del 5,5% dopo perdite minori del previsto nel primo trimestre. **THYSSENKRUPP cede oltre il 5% dopo aver ridotto le proprie stime per l'intero 2016 a causa della caduta dei prezzi dei metalli, compreso l'acciaio, che si è rivelata profonda e che si protrarrà più a lungo di quanto previsto. **CAPITA : il gruppo britannico, che opera nell'outsourcing, viaggia oltre 5% dopo aver annunciato di aspettarsi una crescita mondiale dei propri ricavi di oltre il 4%. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia