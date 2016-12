BORSE EUROPA in rialzo con titoli materie prime, Unicredit

INDICI ORE 14,25 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2949,81 1,05 3267,51 FTSEUROFIRST300 1322,91 0,99 1437,53 STOXX BANCHE 145,93 0,76 182,63 STOXX OIL&GAS 272,17 1,27 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 243,3 0,98 285,56 STOXX AUTO 464,68 0,25 565,06 STOXX TLC 322,39 1 347,10 STOXX TECH 315,37 0,88 355,86 MILANO, 20 maggio (Reuters) - Le borse europee sono in rialzo oggi, spinte dai guadagni sui mercati asiatici e dal rafforzamento dei prezzi del greggio. Unicredit è tra i titoli che guadagnano di più sulle voci di possibile vendita di asset. Alle 14,25 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 sale dello 0,99%, a 1.322,91 punti, dopo aver chiuso ieri in calo dell'1,19%. Tra le singole piazze, il britannico FTSE 100 guadagna l'1,3%, il tedesco DAX lo 0,9% e il francese CAC 40 l'1,2%. ** Il settore minerario è quello che guadagna di più (+2,1%) dopo che i prezzi del rame hanno trovato un sostegno nei segnali di miglioramento del mercato immobiliare in Cina. Anglo American e Glencore salgono rispettivamente del 5,3% e del 2,3%. ** I titoli petroliferi guadagnano l'1,3%. I prezzi del greggio salgono, con i disordini in Nigeria, i fallimenti di produttori di shale oil negli Stati Uniti e la crisi in Venezuela che contribuiscono a ridurre l'offerta. ** Coca Cola sale di oltre il 5,6% dopo un upgrade a "buy" da parte di Citigroup. ** In controtrend Richemont, in deciso calo dopo che il gruppo, proprietario di Cartier, ha stimato che non ci saranno miglioramenti nel contesto commerciale. Le vendite ad aprile sono calate del 15% a causa della debolezza della domanda di orologi a Hong Kong e in Europa. Swatch perde circa il 2%. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia