BORSE EUROPA positive, bene BT e petroliferi

INDICI ORE 11,23 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 2959,32 0,7 3267,52 FTSEUROFIRST300 1311,35 0,66 1437,53 STOXX BANCHE 143,94 0,53 182,63 STOXX OIL&GAS 271,82 1,24 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 243,06 -0,07 285,56 STOXX AUTO 476,41 0,55 565,06 STOXX TLC 314,38 1,4 347,10 STOXX TECH 313,8 0,2 355,86 LONDRA, 5 maggio (Reuters) - L'azionario europeo è in rialzo oggi a metà seduta, sostenuto da alcune trimestrali positive, come quella di BT e dal rialzo del comparto oil grazie alla risalita dei prezzi del greggio. ** Alle 11,23 italiane l'FTSEurofirst 300 registra un +0,66% dopo aver perso l'1,2%, ieri portandosi ai minimi dell'ultimo mese. L'indice paneuropeo ha perso circa il 10% dall'inizio dell'anno colpito soprattutto dai timori sul rallentamento dell'economia cinese e dall'incertezza sull'evolversi della politica monetaria Usa. ** Tra le singole piazze, alla stessa ora, il britannico FTSE 100 segna +0,32%%, il tedesco DAX +0,88% e il francese CAC 40 +0,48%. ** "I prezzi bassi stanno cominciando ad attrarre investitori in cerca di occasioni. Nonostante questo, il sentiment resta piuttosto negativo a causa dell'incertezza sulla crescita globale, della possibilità di un rialzo dei tassi Usa nel terzo trimestre e di risultati societari poco incoraggianti", commenta Markus Huber, trader di City of London Markets Limited. ** BT sale del 3,1% ed è fra i titoli migliori del paniere dopo aver riportato utili annui migliori delle attese. ** L'aumento dei prezzi del greggio aiuta i petroliferi : Tullow Oil balza di quasi il 7% mentre al spagnola Repsol sale del 5 nonostante il declino dei profitti nel primo trimestre. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia