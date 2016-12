BORSE EUROPA rimbalzano su riforme Grecia ma minerari giù su timori Cina

INDICI ORE 11,35 VAR % CHIUS 2015 EUROSTOXX50 2980,32 1,48 3267,52 FTSEUROFIRST300 1320,33 1,31 1437,53 STOXX BANCHE 143,86 1,22 182,63 STOXX OIL&GAS 273,41 0,4 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 241,86 1,48 285,56 STOXX AUTO 482,92 1,64 565,06 STOXX TLC 316,31 1,78 347,10 STOXX TECH 317,03 2,05 355,86 MILANO, 9 maggio (Reuters) - Rimbalzo per le borse europee oggi dopo due settimane di perdite: a sostenere i mercati il rialzo dei prezzi del greggio e l'approvazione in Grecia delle riforme. Limitano i guadagni, però, le pesanti perdite dei minerari dopo dati deludenti dalla Cina, fondamentale consumatore di metalli. Alle 11,35 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 sale dell'1,31%, a 1.320,33 punti, dopo aver chiuso venerdì in calo dello 0,27%. Tra le singole piazze, il britannico FTSE 100 guadagna lo 0,75%, il tedesco DAX l'1,9%, il francese CAC 40 l'1,33% e quello greco lo 0,97%. "Il rally dei prezzi del greggio e gli sviluppi moderatamente positivi in Grecia stanno aiutando ma l'incertezza sul quadro macro resta", commenta Carlo Alberto de Casa, capo analista di ActivTrades. Esportazioni e importazioni in Cina sono scese oltre le attese ad aprile, un dato che sottolinea la debolezza della domanda e raffredda le speranze di una ripresa nella seconda economia globale. La Grecia ha approvato con un margine risicato un pacchetto di riforme impopolari su pensioni e fisco, che il governo di sinistra di Atene spera convinca i creditori a portare avanti il programma degli aiuti finanziari. ** Volkswagen sale del 3,6% dopo che l'investitore Tci ha chiesto alla casa automobilistica di superare lo schema "eccessivo" di retribuzioni dei vertici nell'ambito del piano per aumentare gli utili e mettere fine ad anni di "cattiva gestione". ** I dati cinesi pesano sul settore minerario: l'indice STOXX 600 Basic Resources perde il 2,3%. ** Tra i titoli che perdono di più Brenntag (-6,2%), che ha riportato un calo del 27% nell'utile netto del primo trimestre per via della massiccia svalutazione del bolivar venezuelano. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia