BORSE EUROPA in calo, pesa settore viaggi e leisure

INDICI ORE 12,23 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3070,08 -1,77 3267,52 FTSEUROFIRST300 1354,69 -1,35 1437,53 STOXX BANCHE 154,42 -1,66 182,63 STOXX OIL&GAS 284,73 -0,92 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 248,88 -1,34 285,56 STOXX AUTO 500,11 -1,74 565,06 STOXX TLC 320,91 -0,88 347,10 STOXX TECH 324,32 -1,44 355,86 LONDRA, 29 aprile (Reuters) - Le borse europee sono in calo oggi, con International Airlines Group, che controlla British Airways, e Restaurant <Group RTN.L> che hanno trascinato al ribasso l'indice di settore dei viaggi e del leisure. Le azioni di IAG perdono il 3,8% dopo che il gruppo ha registrato un profitto oltre le previsioni per il primo trimestre, ma ha anche anticipato che limiterà la capacità di espansione a breve termine in conseguenza dell'indebolimento della domanda globale. Il britannico Restaurant Group, che gestisce catene come Chiquito e Frankie & Benny's, perde oltre il 23% dopo un warning sulle previsioni di profitto annuo. L'indice di comparto STOXX Europe 600 perde quasi l'1,8%. Alle 12.20 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 scende dell'1,3%, a 1.437,53 punti. Tra le singole piazze, il britannico FTSE 100 perde lo 0,8%, il tedesco DAX l'1,3% e il francese CAC 40 l'1,7%. Tra gli altri titoli da segnalare: ** La casa farmaceutica francese SANOFI perde il 3,7%, nonostante abbia annunciato di essere fiduciosa sul sostegno degli azionisti di Medivation per il possibile takeover della società Usa specializzata in anti-tumorali. L'azienda francese ha anche annunciato maggiori profitti trimestrali, grazie all'unità Genzyme. ** Royal Bank of Scotland ha detto che rischia di mancare la scadenza di fine 2017 per vendere il marchio Williams & Glyn, alimentando dubbi sulla tempistica di pagamento dei dividendi e tornare al controllo privato. Il titolo perde oltre il 2%. ** L'azienda di sicurezza digitale Gemalto ha confermato le previsioni sul 2016 dopo aver registrato vendite piatte nel primo trimestre a tasso di cambio costante: perde il 5,7%. ** La spagnola Banco Popular perde quasi il 2,5% dopo aver registrato nel primo trimestre un aumento del 2,6% del profitto netto su anno, con ricavi più bassi ma anche minori accantonamenti per i crediti deteriorati.