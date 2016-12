BORSE EUROPA rimbalzano su trimestrali positive, greggio

INDICI ORE 12,30 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3127,6 0,32 3267,52 FTSEUROFIRST300 1369,25 0,38 1437,53 STOXX BANCHE 157,03 2,36 182,63 STOXX OIL&GAS 279,55 0,98 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 256,92 0,2 285,56 STOXX AUTO 503,95 0,88 565,06 STOXX TLC 325,29 0,54 347,10 STOXX TECH 323,4 -0,48 355,86 LONDRA, 26 aprile (Reuters) - Trimestrali incoraggianti e prezzi del petrolio stabili aiutano i mercati azionari europei oggi con UPM e BP tra i titoli più comprati dopo risultati positivi. UPM balza del 10%, miglior titolo del paniere europeo, dopo aver riportato un rialzo del 34% nell'utile operativo del primo trimestre. "I mercati europei scambiano in moderato rialzo grazie a trimestrali sorprendenti da parte di alcune compagnie", commenta Markus Huber, trader di City of London Markets. Gli operatori non vedono alcuna possibilità che la Fed alzi i tassi nel suo board di domani. E vedono una possibilità su cinque che lo faccia al prossimo Fomc del 14-15 gennaio.. Alle 12,30 italiane l'FTSEurofirst 300 registra +0,38%, dopo essere salito dello 0,6% ieri e aver raggiunto il massimo degli ultimi tre mesi la settimana precedente. L'indice europeo oil and gas sale di quasi l'1% grazie alla debolezza del dollaro e all'arrivo di molto cash sul mercato, nonostante alcuni analisti abbiano ammonito sulla possibilità di ulteriore produzione di greggio in Arabia saudita e Iran. BP segna +3,2% dopo che il calo dei profitti nel primo trimestre, seppur molto sensibile (-80%) ha battuto le attese dei trader. La stagione delle trimestrali sta entrando nel vivo in Europa. Secondo Thomson Reuters StarMine, il 16% delle compagnie dello STOXX Europe 600 ha riportato i suoi numeri sinora e la metà di queste ha rispettato o superato le attese. Sul lato negativo, la mid-cap Cobham cede quasi il 20% dopo un warning sui profitti 2016. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia