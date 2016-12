BORSE EUROPA sotto pressione, giù comparto auto

LONDRA, 22 aprile (Reuters) - INDICI ORE 11,20 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3134,8 -0,54 3267,52 FTSEUROFIRST300 1368,68 -0,63 1437,53 STOXX BANCHE 155,65 -0,09 182,63 STOXX OIL&GAS 276,21 -1,12 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 258,38 -0,36 285,56 STOXX AUTO 494,04 -3,61 565,06 STOXX TLC 324,68 -0,81 347,10 STOXX TECH 326,02 -0,34 355,86 L'azionario europeo è negativo a metà seduta oggi, appesantito in particolare dalla debolezza del comparto auto. ** Alle 11,20 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 perde lo 0,63%, pur avviandosi a concludere la settimana con un bilancio positivo. ** Il settore automobilistico cede il 3,61%, buttato giù dalle perdite di Daimler che lascia sul terreno più del 6% dopo risultati trimestrali deludenti e dopo aver annunciato che il dipartimento di Giustizia Usa sta investigando sulla certificazione delle sue emissioni.. Anche Peugeot Citroen scende del 3,2%, colpita da un'inchiesta sull'inquinamento delle auto. "Il motivo principale del calo dei gruppi automobilistici sono le inchieste sulle emissioni che stanno riguardando Daimler, Renault e Mitsubishi. Come si temeva, il problema non è limitato a Volkswagen", commenta Patrick Casselman, senior analyst di BNP Paribas Fortis. Volkswagen AG perde il 3,2%. Gli accantonamenti effettuati in relazione allo scandalo potrebbero lievitare a 16-17 miliardi di euro dagli attuali 6,7, secondo quanto ha detto a Reuters una fonte vicina alla situazine oggi. La società, non ha voluto commentare le cifre.. ** Il gruppo del lusso francese Kering perde il 3,2% dopo che Gucci - suo marchio di punta - ha registrato un rialzo delle vendite minore delle attese nel primo trimestre. . ** Il gruppo finanziario finlandese Sampo cede il 5,6%, peggior titolo dell'FTSEurofirst 300, mentre Zodiac Aerospace balza del 6,8% sulla notizia secondo cui Safran sarebbe interessato ad acquistarlo. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia