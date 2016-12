BORSE EUROPA poco mosse aspettano Bce, sale VW, giù Ericsson

INDICI ORE 11,15 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3148,59 0,19 3267,52 FTSEUROFIRST300 1377,46 -0,33 1437,53 STOXX BANCHE 155,77 1,35 182,63 STOXX OIL&GAS 277,45 0,23 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 259,41 -0,11 285,56 STOXX AUTO 515,19 1,14 565,06 STOXX TLC 327,67 -0,58 347,10 STOXX TECH 329,61 -1,05 355,86 LONDRA, 21 aprile (Reuters) - Le borse europee sono poco variate oggi in attesa della riunione del consiglio Bce e della conferenza stampa di mario Draghi nel primo pomeriggio, con Volkswagen tra i titoli in maggiore rialzo ed Ericsson in netto calo. Le attese di mercato vedono la Banca centrale europea lasciare i tassi invariati a minimi record. Il presidente dovrebbe comunque sottolineare ancora una volta il proprio sostegno ad una politica monetaria ultra-accomodante.. Alle 11,15 il paneuropeo FTSEurofirst 300 segna -0,33%, galleggiando sui massimi degli ultimi tre mesi registrati all'inizio della settimana. "I mercati sono in una fase di pausa", commenta Terry Torrison, managing director di McLaren Securities. "Non penso che Draghi aggiungerà molto alla solita retorica 'dovish', e credo il mercato possa tornare a scendere dopo la Bce". Volkswagen sale di oltre il 6% dopo che alcune fonti hanno detto a Reuters che la casa automobilistica ha raggiunto in Usa un accordo per ricomprare 500.000 veicoli diesel oggetto dello scandalo sulle emissioni.. Ericsson perde il 9% dopo risultati deludenti.. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia