BORSE EUROPA toccano massimi da 3 mesi su risultati aziende

INDICI ORE 11,03 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3108,98 1,47 3267,52 FTSEUROFIRST300 1372,06 1,24 1437,53 STOXX BANCHE 151,12 1,12 182,63 STOXX OIL&GAS 271,44 0,69 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 256,57 1,44 285,56 STOXX AUTO 495,33 1,13 565,06 STOXX TLC 330,01 1,83 347,10 STOXX TECH 336,71 1,48 355,86 LONDRA, 19 aprile (Reuters) - I mercati azionari europei hanno toccato oggi i massimi da tre mesi, grazie a un rally dei titoli legati alle commodity e ai risultati incoraggianti di alcune aziende, come le francesi L'Oreal e Publicis . Entrambi i titoli guadagnano intorno al 5%. La casa di cosmetici, in particolare, si è impegnata a fare meglio del mercato nel 2016, con un altro anno di ricavi e utili in aumento dopo le vendite trimestrali migliori delle attese. ** Alle 11,03 l'indice FTSEurofirst 300 segna oltre l'1,2% di aumento a 1.372,06 punti, dopo aver toccato in precedenza quota 1.374,88 punti, il livello più alto da gennaio. ** L'indice europeo dei titoli legati alle risorse è in aumento del 2%, dopo aver toccato +2,5%, al livello più alto da novembre scorso, con il sentiment in miglioramento sull'onda dei risultati di Rio Tinto, che ha registrato nel primo trimestre un aumento dell'11% nelle consegne di minerale di ferro. Contano in positivo anche i segnali di sostegno dalla Cina, il principale consumatore mondiale di metalli. ** "Gli ultimi dati Pmi dalla Cina hanno ribaltato il trend negativo. La possibilità che la Cina sia in corso di stabilizzazione rassicura i mercati dopo due mesi d'inizio anno pesanti", dice Lorne Baring, managing director di B Capital Wealth Management, a Ginevra. ** Avanza anche l'indice del petrolio e del gas, dopo il rimbalzo dei prezzi dovuto a uno sciopero dei lavoratori del settore in Kuwait, che ha provocato la diminuzione della locale produzione di greggio. Tra gli altri titoli da segnalare: ** Anglo American e Glencore sono in rialzo grazie al trend del settore risorse; ** L'azienda svedese di investimenti Kinnevik guadagna oltre il 6% dopo aver reso noto un aumento dei ricavi trimestrali; ** L'asset manager Ashmore, interessato soprattutto ai mercati emergenti, guadagna oltre il 2% dopo aver annunciato una crescita dei patrimoni gestiti di 1,9 miliardi di dollari nel primo trimestre.