BORSE EUROPA in deciso calo dopo sorpresa BoJ, pesano BBVA, Airbus

INDICI ORE 13,40 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3074,97 -1,77 3267,51 FTSEUROFIRST300 1353,46 -1,26 1437,53 STOXX BANCHE 154,18 -1,55 182,63 STOXX OIL&GAS 283,21 -0,77 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 248,73 -1,74 285,56 STOXX AUTO 499,95 -1,18 565,06 STOXX TLC 320,26 -1,34 347,10 STOXX TECH 325,59 -0,94 355,86 MILANO, 28 aprile (Reuters) - Le borse europee sono decisamente in territorio negativo oggi, dopo che la Banca del Giappone ha rinviato a sorpresa il ricorso a un ulteriore stimolo, e con la banca spagnola BBVA ed Airbus in calo su revisioni deludenti sugli utili. Alle 13,40 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 scende dell'1,26%, a 1.353,46 punti, dopo aver chiuso ieri a +0,3%. Tra le singole piazze, il britannico FTSE 100 perde l'1,1%, il tedesco DAX l'1,3% e il francese CAC 40 l'1,5%. "I mercati europei sono in calo oggi innanzi tutto perché ci sono probabilmente più risultati al di sotto delle aspettative che al di sopra, e quelli al di sopra delle aspettative si basavano su attese particolarmente basse", ha commentato Will Hamlyn, investment analyst di Manulife Asset Management. Secondo Hamlyn, poi, il forte calo dei Nikkei seguito alla decisione della BoJ pesa sul sentiment, e ci sono delle prese di profitto. ** Il titolo BBVA è il peggiore, a -8,4%: la seconda banca spagnola non ha centrato le stime, registrando un calo del 54% nell'utile netto del primo trimestre. ** Airbus perde il 6,8%, dopo avere riportato un flusso di cassa superiore alle attese e aver avvertito che ci saranno sfide per il suo programma di velivoli militari A400M. ** Lloyds perde il 2,8% dopo avere riportato utili sottostanti in linea con le attese, mantenendo stabili le entrate del primo trimestre e tagliando i 'bad debts' nonostante la difficile fase economica. ** Tra i titoli migliori Deutsche Bank : guadagna il 2% circa dopo aver sorpreso il mercato con un utile netto contro le attese di una perdita, aiutato da minori costi per contenziosi.