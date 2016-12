BORSE EUROPA in calo su prezzi greggio deboli, caduta Burberry

INDICI ORE 11,25 VAR % CHIUS. 2015 EUROSTOXX50 3032,55 -0,22 3267,52 FTSEUROFIRST300 1347,78 -0,12 1437,53 STOXX BANCHE 147,8 -0,33 182,63 STOXX OIL&GAS 270,53 -0,51 262,31 STOXX ASSICURAZIONI 253,51 -0,19 285,56 STOXX AUTO 486,02 -0,4 565,06 STOXX TLC 321,27 -0,21 347,10 STOXX TECH 334,84 -0,69 355,86 LONDRA, 14 aprile (Reuters) - Le borse europee ritracciano rispetto ai forti guadagni di ieri, appesantite dalla debolezza dei prezzi del greggio e dal calo di Burberry. Alle 11,25 italiane l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 scende dello 0,12%, a 1.347,78 punti, dopo aver chiuso ieri a +2,4%. Tra le singole piazze, il britannico FTSE 100 perde lo 0,23%, il tedesco DAX è piatto e il francese CAC 40 scende dello 0,33%. Viaggiano in negativo oggi i prezzi del greggio, dopo che l'Opec ha parlato di un rallentamento della domanda e la Russia ha segnalato che al prossimo vertice degli esportatori potrebbe esserci un accordo blando, con uno scarso impegno sull'eccesso di produzione. "I prezzi del greggio più bassi non aiutano i mercati oggi. Abbiamo avuto un rialzo di recente, ma c'è un po' più di cautela adesso", commenta Richard Perry, analista di Hantec Markets. ** Burberry perde il 5,9%; il gruppo di beni di lusso britannico ha riportato un calo delle vendite nel secondo semestre. ** Il calo dei prezzi del greggio deprime i titoli del settore energetico: BP e Total lasciano rispettivamente sul terreno l'1,6% e lo 0,5%. ** La svizzera VAT guadagna il 12% circa al debutto sul mercato elvetico, una delle maggiori Ipo europee di quest'anno. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia